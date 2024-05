Wykształcenie Marcina Kierwińskiego. Studia na Politechnice Warszawskiej

Marcin Kierwiński swoje wyższe wykształcenie zdobył na Politechnice Warszawskiej. Przyszły minister spraw wewnętrznych i administracji ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Produkcji. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w Instytucie "Orgmasz". W politykę Marcin Kierwiński zaangażował się na początku lat 90', kiedy wstąpił do Akcji Wyborczej Solidarność. Partyjne barwy zmienił w 2001 roku, kiedy przeszedł do Platformy Obywatelskiej, w funkcjonowanie partii zaangażował się od samego początku jej istnienia. Początkowo Marcin Kierwiński działał w samorządzie, piastował funkcję wicemarszałka sejmiku województwa mazowieckiego. Od 2011 roku zasiada w polskim Sejmie jako poseł. W 2023 roku po raz kolejny udało mu się dostać do parlamentu, a w grudniu 2023 roku wszedł do trzeciego rządu Donalda Tuska. Objął wówczas funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Marcin Kierwiński w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku będzie ubiegał się o mandat europosła. Polityk startuje z okręgu numer cztery - obejmuje on Warszawę oraz osiem ościennych powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński, zagranicę oraz statki. Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Wybierzemy wówczas 53 europosłów.

