Wykształcenie Aleksandra Kwaśniewskiego. A to ciekawe!

Aleksander Kwaśniewski został prezydentem w 1995 roku, kiedy minimalnie wygrał z Lechem Wałęsą. Legenda "Solidarności" przez długi czas opowiadała zresztą, że nie przegrała wyborów, tylko "liczenie głosów". Tak czy siak, Pałac Prezydencki miał nowego gospodarza po pięciu latach. Trzeba jednak przyznać, że obaj kandydaci zmierzyli się w drugiej turze, a kampania była pełna wzajemnych ataków i nie należała do zbyt łagodnych. Zupełnie inna sytuacja była w 2000 roku. Aleksander Kwaśniewski starał się o drugą i ostatnią kadencję; startował również Marian Krzaklewski, Andrzej Olechowski czy Lech Wałęsa. Sondaże pokazywały, że najważniejszą kwestią będzie nie to, kto wygra, bo zwycięzca był znany, tylko czy Kwaśniewski zostanie prezydentem już po pierwszej turze. Co zresztą się stało, a urzędujący prezydent skończył piastować zaszczytną funkcję po dziesięciu latach, kiedy w 2005 roku w wyborach prezydenckich zwyciężył Lech Kaczyński.

Aleksander Kwaśniewski, mimo blisko dwudziestu lat od zakończenia swojej prezydentury, wciąż jest bardzo wysoko oceniany przez Polaków. Co ciekawe, mało kto wie, jakie wykształcenie posiada były polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Aleksander Kwaśniewski skończył Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, a w latach 1973-1977 studiował na Uniwersytecie Gdańskim handel zagraniczny. Nie złożył jednak pracy magisterskiej i został później skreślony z listy studentów.

