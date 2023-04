i Autor: SE

NAGŁE WYSTĄPIENIE

Donald Tusk nie przebiera w słowach! Pokazał paragony pani Eli

jot | PAP 10:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Donald Tusk ruszył w Polskę i nie zwalnia tempa. We wtorek 4 kwietnia szef Platformy Obywatelskiej pojawił się w Toruniu w ramach wyjazdowego posiedzenia klubu KO. Jedną z kwestii, które podjął w czasie swego wystąpienia nawiązał do obecnej sytuacji rolników w Polsce, a także o napływie tańszego zboża do Polski.