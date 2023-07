Wydało się, ile zarabiają Andrzej i Agata Dudowie. Konkretne kwoty

Andrzej Duda i jego małżonka z pewnością mogą się pochwalić ciekawym życiem. Nie tylko wiele podróżują służbowo, ale na co dzień mieszkają w luksusowym Pałacu Prezydenckim czy uczestniczą w wielu akcjach kulturowych czy charytatywnych. Na pewno część Polaków zachodzi w głowę, ile może zarabiać głowa państwa. Odpowiedzi dostarcza oświadczenie majątkowe prezydenta, zamieszczone na stronie Sądu Najwyższego.

Jak się okazuje, Andrzej i Agata Duda posiadają dwa mieszkania. Jedno z nich to mieszkanie o powierzchni 132 metrów z garażem, kupione na raty. Do laty pozostało 385 tys. zł z 497 tys. zł. Druga nieruchomość to lokal spółdzielczy o powierzchni 79 metrów, która obecnie jest w trakcie sprzedaży. Wpłacono już zadatek w wysokości 86 tys. zł.

Z oświadczenia majątkowego Andrzeja Dudy dowiadujemy się także, że parze prezydenckiej udało się zgromadzić oszczędności w wysokości 150 tys. zł. To o 120 tys. zł więcej niż mieli w 2021 roku.

W dokumencie można także znaleźć informację o rocznych dochodach Andrzeja Dudy. W 2022 roku udało mu się zarobić 367 668 zł brutto, czyli około 30,4 tys. zł brutto na miesiąc.

Pierwsza dama zaś nie składa oświadczenia majątkowego, bowiem nie dostaje żadnego wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji.

