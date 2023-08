Wyciekły wewnętrzne sondaże PiS! Takie poparcie naprawdę ma władza. Co na to Kaczyński?!

To, co były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili napisał o Lechu Kaczyńskim wyciskał łzy. Te słowa skruszą najtwardsze serca

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października, partie zaczynają zgłaszać swoje komitety wyborcze do PKW i szykować listy wyborcze. Na zaledwie dwa miesiące przed wyborami zamawiają też sondaże. Onet donosi o najnowszych sondażach wewnętrznych PiS. Co z nich wynika? Zgodnie z sondażami wewnętrznymi zamawianymi przez Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na blisko 40 proc. poparcia: - Według wewnętrznych badań zamawianych przez partię władzy — które widział Onet — na PiS ma chcieć głosować 37-38 proc. wyborców, a to może oznaczać, że partia Kaczyńskiego zbliża się do granicy 40 proc. poparcia - czytamy na Onet.

Tymczasem z sondaży, które pojawiają się w mediach na PiS chciałoby głosować około 33- 35 proc. wyborców. Wystarczy wspomnieć sondaż dla Wp.pl opublikowany niedawno. Przypomnijmy, że w wyborach 2019 Zjednoczona Prawica uzyskała wynik: 43,59 proc. głosów, druga była Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,40 proc., a kolejne miejsca zajęły: SLD uzyskujący 12,56 proc., następnie PSL-Koalicja Polska z wynikiem 8,55 proc., zaś Konfederacja zdobyła 6,81 proc.

