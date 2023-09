Sprawę porusza gazeta.pl. Chodzi o to, że w 2006 roku Anna Fotyga była ministrem spraw zagranicznych i wśród odpowiedzi na interpelacje poselskie miała pojawić się jej odpowiedź o treści: - Rząd polski wielokrotnie stwierdzał, że problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięte. Stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec - wskazano wówczas w odpowiedzi na interpelację poselską wicemarszałka Sejmu Janusza Dobrosza z Ligi Polskich Rodzin. Do tej odpowiedzi powrócono w 2022 roku, czyli aż 16 lat po sprawie! Gazeta.pl podjęła ten temat i Anna Fotyga, która obecnie jest europosłanką z PiS, wystosowała nawet oświadczenie:

- Moja opinia na temat reparacji wojennych była i jest zupełnie odmienna od przywołanej w odpowiedzi na interpelację. Jestem przekonana, że pogląd jaki został zawarty w odpowiedzi na zapytanie Marszałka Dobrosza, nie znalazł się w tym dokumencie za moją wiedza i zgodą potwierdzoną własnoręcznym podpisem. Uważam i zawsze uważała, ze Polsce należą się reparacje od Republiki Federalnej Niemiec za zbrodnie wojenne popełnione w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. Również w tej spawie, jak w wielu innych, blisko współpracowałam ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim. Moja własna analiza sytuacji wykazuje, że odpowiedz na interpelację zastała przygotowana w drugiej połowie listopada 2006 r. w jednym z najbardziej intensywnych okresów wypełnianej przeze mnie funkcji Ministra Spraw Zagranicznych, kiedy na forum UE składałam weto do umowy Unia-Rosja i towarzyszyłam, prezydentowi na szczycie. W związku z tym nie mogę jednoznacznie wskazać jaka była droga przygotowania i ostatecznego podpisania odpowiedzi na interpelację marszałka Dobosza w MSZ.

Zapytali Fotygę o dokument sprzed 17 lat

Teraz do sprawy znów wraca Gazeta.pl i o tę odpowiedź na interpelację zapytano Annę Fotygę w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wracając do wydarzeń sprzed 17 lat Fotyga w rozmowie z gazetą stwierdziła: że "nie ona pisała pismo", ale też wzięła pod uwagę inne rozwiązanie: - Być może ktoś to podłożył - powiedziała polityczka PiS gazecie. - Po pytaniu: "Kto mógł pani zrobić taką rzecz?", europosłanka partii rządzącej machnęła ręką i odeszła. Wcześniej powiedziała, że "od samego początku uważa, że reparacje się należą" - czytamy w portalu gazeta.pl.

