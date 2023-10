Wybuch granatnika na komendzie. Oto koszt remontu

Przypomnijmy - do wybuchu granatnika doszło 14 grudnia 2022 roku, kiedy generał policji Jarosław Szymczyk próbował go przesunąć. Broń była prezentem ze strony ukraińskiej, która twierdziła, że granatnik został przerobiony na głośnik. Nikt tego jednak nie sprawdził - i nieomal doszło do tragedii. Ranny został szef policji oraz pracownik cywilny. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, a generał Szymczyk jest w tym śledztwie osobą poszkodowaną. Kilka miesięcy po wybuchu, senator Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze zdjęcia na którym widzimy, jak wyglądało wnętrze budynku tuż po eksplozji.

Mimo licznych apeli opozycji, szef policji nie został zdymisjonowany, tylko dopiero teraz ma ogłosić, że przechodzi na emeryturę. Tymczasem portalowi Onet.pl udało się ustalić, że Komenda Główna Policji została już wyremontowana. - Cały remont polegał na tym, że pracownicy komendy musieli umieścić w tym otworze odpowiednie elementy, zalać to, wymienić panele. I po remoncie. W związku z tym, że nie wynajmowaliśmy firmy i robiliśmy to własnym sumptem, ciężko jest oszacować dokładne koszty - przekazał portalowi jeden z policjantów, który chciał zachować anonimowość. Według jego wyliczeń, koszt remontu zamknął się w kwocie 10 tysięcy złotych.