Wyniki wyborów - województwa. KO - 10, PiS 6

Za nami wybory samorządowe 2024 - 7 kwietnia od godziny 7 rano obywatele uprawnieni do głosowania mieli możliwość oddania głosu na kandydatów w wyborach na prezydentów miast, burmistrzów miast, wójtów, radnych wojewódzkich, radnych do powiatu oraz radnych do rad gmin. W całej Polsce do głosowania uprawnionych było 29 037 073 osób. Tuż po godzinie 21 zamknięto lokale wyborcze, a my poznaliśmy, pierwsze, szacunkowe dane dotyczące frekwencji oraz wyników wyborów samorządowych 2024. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach? Prezentujemy pierwsze sondażowe wyniki:

mazowieckie: KO - 33 proc, PiS - 32,4 proc. 17,1 proc.

lubelskie: PiS 46,7 proc, KO - 18,9 proc, Trzecia Droga - 15,2 proc.

podlaskie: PiS - 41, proc, KO - 20,8 proc, Trzecia Droga - 16,9 proc.

podkarpackie: PiS - 49,7 proc, KO - 19,2 proc, Trzecia Droga - 10,9 proc.

łódzkie: PiS - 35,6 proc., KO - 31,4 proc, Trzecia Droga - 12,9 proc.

pomorskie: KO - 47 proc, PiS - 24,8 proc, Trzecia Droga - 9 proc.

warmińsko-mazurskie: KO - 36,8 proc, PiS - 30 proc., Trzecia Droga - 15,1 proc.

zachodniopomorskie: KO - 39,3 proc, PiS - 25,8 proc. Trzecia Droga - 10,7 proc.

lubuskie: KO - 36,1 proc, PiS - 24,4 proc, Trzecia Droga - 21,4 proc.

opolskie: KO - 37,6 proc, PiS - 26,2 proc, Inne - 14 proc.

śląskie: KO - 33, 9 proc, PiS - 30,6 proc, Trzecia Droga - 9,3 proc.

dolnośląskie: KO - 36,2 proc, PiS - 26,2 proc. Trzecia Droga - 11,7 proc.

małopolskie: PiS - 42,3 proc, KO - 27,1 proc, Trzecia Droga - 12,7 proc.

kujawsko-pomorskie: KO - 38,5 proc., PiS 28,7 proc, Trzecia Droga - 16,2 proc.

wielkopolskie: KO - 32,7 proc, PiS - 28,2 proc, Trzecia Droga - 15,7 proc.

świętokrzyskie: PiS - 44,2 proc, KO - 18,2 proc, Trzecia Droga - 17,1 proc.

Według pierwszych sondaży, frekwencja wyniosła:

