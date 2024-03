Kandydaci na prezydenta Gdańska. Rozmawiamy z Mariuszem Andrzejczakiem

Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego? Duda podjął decyzję, jest data!

Mariusz Andrzejczak do Platformy Obywatelskiej należał od 2006 r. W wyborach samorządowych jesienią 2014 r. roku startował z Okręgu Wyborczego nr 6, ale nie dostał się wówczas do Rady Miasta Gdańska. Uzyskując jednak mocny wynik, jesienią 2015 roku dał mu miejsce w RMG - po radnej Małgorzacie Chmiel, która jako kandydatka PO dostała się do Sejmu RP.

Podczas tegorocznych wyborów startuje z własnego komitetu wyborczego pod nazwą: KWW Mariusz Andrzejczak Dla Gdańska. Swój program chce oprzeć m.in. na kwestiach związanych z gospodarką morską i rozwojem portu czy bezpieczeństwem przeciwpowodziowym miasta. Mariusz Andrzejczak ma 41 lat.

WYWIAD. Kandydaci na prezydenta Gdańska, wybory samorządowe 2024

Jaki jest plan na pierwsze miesiące, jakie będą pierwsze decyzje i inicjatywy, które trzeba wdrożyć w życie na „już”, zaraz po wyborach?

Mariusz Andrzejczak: Rozpoczęcie konsultacji z dziecmi i rodzicami w sprawie miejskiego programu edukacji Neptun oraz nowy bilet komunikacji miejskiej w ramach karty gdańszczanina. 10 godzin za 10 zł z możliwością dokupienia kolejnego pakietu/ doładowania 10 zł = 10 godzin.

Czego w Gdańsku brakuje najbardziej?

M.A: Zarządzania miastem w sposób skonsolidowany i profesjonalny.

Jaką inwestycję/decyzję wskaże Pan jako dobrą/najlepszą dla miasta w ostatnich latach, przykład takiej, która dobrze wpłynęła na miasto, która się Panu podoba?

M.A: Wszystkie inwestycje z budżetu Obywatelskiego (jeżeli są realizowane na czas i zgodnie z intencjami autora projektu). Wszystkie nowe chodniki i latarnie. Budowa nowych szkół, przedszkoli oraz żłobków.

Oczami wyobraźni, jak powinien wyglądać Gdańsk za 50 lat?

M.A: Za 50 lat, jak nie zmieni się zarządzanie miastem oraz nie zaczną działania na szczeblu krajowym to Gdańsk będzie o połowę mniejszy /głównie jego historyczna cześć, która będzie pod wodą i to niezbyt zdatną do kąpieli.

Co Pana zdaniem zostało w mieście stworzone/wybudowane a stało się „niewypałem”?

Zakopanie przy stadionie w Letnicy 30 milionów złotych pod budowę niczego....

W Gdańsku powinno być więcej: dla seniorów czy dla młodych?

M.A: Równe chodniki, przejezdne drogi, urząd dostępny w każdej dzielnicy. Urząd "online" w dzielnicy cotygodniowe dyżury w ramach mobilnego stanowiska UM /tzw. Jednego okienka do załatwiania spraw urzędowych lub pomocy srebrnym obywatelom Gdańska w wykluczeniu cyfrowym. Dyżury "online" połączone z dyżurami straży miejskiej i bezpłatnych porad prawnych.

Korki w mieście i komunikacja miejska. Na to najbardziej narzekają Gdańszczanie. Co trzeba zrobić by łatwiej przemieszczać się po mieście?

M.A: Korki w mieście są, komunikacji miejskiej nie ma. Komunikacja miejska zostanie stworzona w sposób umożliwiający dogodny dojazd w każdy zakątek miasta. Lepiej rozplanowane kursy, ich takt i częstotliwość oraz uzupełnienie łuk komunikacyjnych miasta Gdańską Taksówką.

Budżet Obywatelski z większymi pieniędzmi tak czy nie?

M.A: Tak w wysokości 1 proc. dochodów miasta. Podobnie jak w przypadku funduszy na dzielnice też 1 proc. dochodów miasta. Budżet uzależniony od ilości mieszkańców / nie osób zameldowanych jak obecnie/ oraz wielkości Dzielnicy I potrzeb rozwojowych.

Co powinien zobaczyć każdy turysta odwiedzający Gdańsk? Jedno miejsce

M.A: Nie ma takiego jednego miejsca. Są ich setki!

Pytania wysłaliśmy do wszystkich kandydatów na urząd prezydenta Gdańska. Rozmowę z Tomaszem Rakowskim można przeczytać w artykule: Kandydaci na prezydenta miasta w Gdańsku. Rozmawiamy z Tomaszem Rakowskim. Od Aleksandry Dulkiewicz do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

