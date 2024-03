Oni będą kontrkandydatami Aleksandry Dulkiewicz. Potwierdzili start w wyborach na prezydenta Gdańska

Aleksandra Dulkiewicz będzie ubiegać się o reelekcję. Ma poparcie Koalicji Obywatelskiej

Podczas konferencji prasowej członków stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska oraz Koalicji Obywatelskiej, poinformowano o utworzeniu wspólnych list kandydatów w wyborach samorządowych. Podano również, że Aleksandra Dulkiewicz będzie ubiegała się o reelekcję z poparciem Koalicji Obywatelskiej.

Przez ostatnie pięć lat koalicja rządząca naszym miastem przeprowadziła je bezpiecznie i sprawnie przez wszystkie kryzysy i wyzwania. To m.in. covid, wojna na Ukrainie, spór z Prawem i Sprawiedliwością

- mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski (KO).

Zaznaczył, że stabilna koalicja będzie nadal działać razem z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz i partnerami: PO, Wszystko dla Gdańska, Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Podkreślił, że zostanie utworzona wspólna lista wyborcza, by 7 kwietnia wygrać wybory samorządowe.

Drugi z wiceprezydentów Gdańska Piotr Grzelak (Wszystko dla Gdańska) stwierdził, że oba ugrupowania połączyła synergia środowisk, ludzi z krwi i kości, doświadczonych radnych i działaczy lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Idziemy do zwycięstwa wspólnie. Negocjacje nie były łatwe, to była ważna dyskusja o wizji miasta, którą konsekwentnie realizujemy od pięciu lat

- ocenił Piotr Grzelak.

Aleksandra Dulkiewicz przytoczyła słowa, które zapisane są na Złotej Bramie: "zgodą małe republiki rosną - niezgodą wielkie upadają".

Myślę, że ta maksyma nam przyświeca

– dodała.

Zaznaczyła, że rozpoczyna się kampania wyborcza, w której "chcą pokazywać, jakie mają pomysły na kolejne pięć lat.

Dzięki zwycięstwu w październikowych wyborach (parlamentarnych) nasze miasto stoi przed szansą dalszego rozwoju. Chcemy popchnąć Gdańsk i cały region jeszcze dalej, by były bardziej odporne na wyzwania i kryzysy, które mogą przyjść

- stwierdziła Aleksandra Dulkiewicz.

Ze wspólnych list w wyborach samorządowych wystartują m.in. Aleksandra Dulkiewicz (WdG), Piotr Borawski, Piotr Grzelak, obecna przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Owczarczak (KO), przewodniczący KO w Radzie Miasta Cezary Śpiewak-Dowbór czy Łukasz Bejm (KO).

Tomasz Rakowski kandydatem PiS na prezydenta Gdańska

Pełnomocnik PiS w okręgu gdańskim Tomasz Rakowski ogłosił start w wyborach na prezydenta miasta. Kandydata poparli samorządowcy i parlamentarzyści.

Naszym kandydatem został Tomasz Rakowski, informatyk, menedżer, sprawny przedsiębiorca, który od wielu lat działa w Gdańsku w ramach Prawa i Sprawiedliwości

- zapowiedział w niedzielę (18 lutego) były rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że Rakowski jest osobą bardzo aktywną, która chce zmienić Gdańsk, polepszyć jego funkcjonowanie i spojrzeć na sprawy społeczne.

Kandydat, który jest pełnomocnikiem PiS w okręgu gdańskim, podkreślił, że "Gdańsk jest wielkim i wspaniałym miastem, które domaga się wielkiej i wspaniałej wizji". Jego zdaniem, ta wizja powinna być czymś więcej niż łataniem wiecznie dziurawych dróg, a Gdańsk potrzebuje „gospodarza z prawdziwego zdarzenia”. Jego prezydent, podkreślił, powinien stawiać miasto na pierwszym miejscu.

Rakowski jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmę z branży IT, co według niego jest autem.

Przychodzę ze świata biznesu, w którym próbuje się rozwiązywać problem, a nie szukać wymówki. Ze świata, w którym szanuje się pieniądze

- stwierdził.

Zapewnił, że w najbliższych dniach rozpocznie kampanię wyborczą i planuje odwiedzić wszystkie gdańskie dzielnice.

Z rady miasta do prezydentury. Mariusz Andrzejczak zarejestrował własny komitet wyborczy

Mariusz Andrzejczak do Platformy Obywatelskiej należał od 2006 r. W roku 2012 był założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Oliwy. W wyborach samorządowych jesienią 2014 r. roku startował z Okręgu Wyborczego nr 6 (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki). Nie dostał się wówczas do Rady Miasta Gdańska, ale uzyskał mocny wynik, który jesienią 2015 roku dał mu miejsce w RMG - po radnej Małgorzacie Chmiel, która jako kandydatka PO dostała się do Sejmu RP. Jako kandydata na prezydenta Gdańska jesienią 2018 roku Mariusz Andrzejczak popierał kandydaturę Jarosława Wałęsy.

Teraz sam będzie ubiegał się o prezydenturę. Na tegoroczne wybory samorządowe, zaplanowane na 7 kwietnia, zarejestrował swój własny komitet wyborczy pod nazwą: KWW Mariusz Andrzejczak Dla Gdańska. Swój program chce oprzeć m.in. na kwestiach związanych z gospodarką morską i rozwojem portu czy bezpieczeństwem przeciwpowodziowym miasta. Teraz kompletuje listę swoich kandydatów na radnych do każdego z sześciu gdańskich okręgów wyborczych. Czas na zarejestrowanie list kandydatów na radnych wszystkie komitety mają do 4 marca.

Michał Urbaniak z Konfederacji kandydatem na prezydenta Gdańska

W poniedziałek (11 marca) w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederaci Bezpartyjni Polska Jest Jedna dla Pomorza, podczas której ogłoszono start Michała Urbaniaka w wyborach na prezydenta Gdańska.

Michał Urbaniak podkreślił, że Gdańsk „zasługuje na to, by być dobrze zarządzanym miastem”. „Dość bylejakości, dość udawania, że zarządza się miastem. Dość tego, by Gdańsk był miastem, w którym będzie się tylko mówić, że wszyscy są uśmiechnięci i zadowoleni, a tak naprawdę pod skorupą to wszystko trzeszczy” – mówił.

Według Urbaniaka, Gdańsk powinien być miastem otwartym na mieszkańców, w którym będą się oni czuć dobrze i pewnie. Wśród pomysłów, które chciałby wdrożyć w mieście wymienił m.in. internetowe konsultacje społeczne, a także stworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców.

Pamiętajmy, że Gdańsk nie jest autonomiczny na mapie Pomorza. Jest częścią większej struktury, jest częścią aglomeracji i nasz komitet chce tego by Gdańsk w tej aglomeracji grał kluczową rolę

- stwierdził.

Widzimy tutaj sporo problemów. Choćby to, jak aktualny zarząd miasta, na czele z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz podchodzi do polskości kapitału w mieście. Przecież choćby przykład GPEC-u (Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) sprzedanego Niemcom, jest to rzecz karygodna. Chcielibyśmy takie procesy też odwracać

– wskazał kandydat na prezydenta Gdańska.

Adam Szczepański wystartuje z komitetu Społeczny Gdańsk w wyborach na prezydenta miasta

Z Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczny Gdańsk w wyborach samorządowych na prezydenta miasta wystartuje Adam Szczepański.

Chcemy, by Gdańsk był miastem wolności i solidarności, nie tylko z nazwy. Konsekwencja będzie tym, co będzie nas odróżniać od innych. Nie chcemy tylko od święta machać tęczową flagą, ale żeby równość była naprawdę równością. Bo nie można mówić o równości, gdy nie ma sprawiedliwości ekonomicznej

– mówił.

Jak podkreślił, Gdańsk miasto ma ogromny potencjał, ale rozwija się nierównomiernie.

Obok stref luksusu i reprezentacyjnych dzielnic stoją rozpadające się pustostany, ludzie żyją w zagrzybionych lokalach komunalnych w fatalnym stanie, a mieszkania na prywatnym rynku są coraz mniej osiągalne. Czujemy, że najwyższy czas zmienić sposób w jaki rozwija się nasze miasto i z tym przekazem idziemy Rady Miasta

- dodaje Szczepański.

Polska 2050 wystawiła swojego kandydata na prezydenta Gdańska. To kardiolog Andrzej Pecka

Kandydaturę komitetu Wspólna Droga - Andrzeja Pecka poparła minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska. Minister podkreśla, że Pecka ma 25-letnie doświadczenie w zawodzie kardiologa, ale jest również doświadczonym menedżerem.

Andrzej Pecka podkreślił, że w komitecie Wspólna Droga udało się zjednoczyć przedstawicieli lewicy, centrum i ruchów miejskich, choć nie było to łatwe. Zaapelował o głosy wśród wyborców nie tylko koalicyjnych ugrupowań, ale również Platformy Obywatelskiej, PiS oraz osób, które nie popierają żadnej strony politycznego sporu.

Chciałbym, żebyśmy podczas kampanii wyborczej rozmawiali, a nie obrażali się

- stwierdził kandydat.

Przedsiębiorca Artur Szostak będzie ubiegał się o fotel prezydenta Gdańska

Artur Szostak w środę (13 marca) na konferencji prasowej podkreślił, że jego pomysł na prezydenturę jest bardzo prosty. „Zamierza przywrócić to, co jest zapisane w prawie”: rozdzielić urząd prezydenta od Rady Miasta.

Dzisiaj w praktyce, nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce wygląda to w ten sposób, że Radą Miasta szefuje prezydent. Nie tak to powinno wyglądać. To Rada Miasta uchwala prawo lokalne, a prezydent ma wykonywać to, co Rada Miasta mu zleciła

Szostak zapowiedział, że po wygranych wyborach na swoich zastępców powoła Elżbietę Lorek oraz Michała Dworakowskiego. Trzecim wiceprezydentem miasta będzie osoba wybrana w drodze konkursu, w którym będzie mógł wystartować każdy mieszkaniec. Taka osoba będzie rzecznikiem praw mieszkańców.