Wybory samorządowe 2024. Godziny otwarcia lokali wyborczych

Wybory samorządowe 2024 pozwolą Polakom, by wybrać radnych powiatów, gmin i miast, a także sejmików i samorządów. Ponadto będą wybierani burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast. Bez wątpienia będą to bardzo ważne wybory, które mogą sporo zmienić w najbliższym otoczeniu każdego Polaka. Dlatego warto wziąć udział w wyborach i zadecydować, kto ma najlepszy pomysł na rozwój danego miejsca. Tym bardziej warto upewnić się, że w niedzielę 7 kwietnia znajdziemy czas, by udać się do urn wyborczych. W jakich godzinach można to zrobić?

Komisje wyborcze – godziny otwarcia

Zgodnie z zapisami w Konstytucji, wybory powinny odbywać się w dzień wolny od pracy. Dodatkowo data musi zostać podana na 60 dni od zarządzenia wyborów. Wszystko po to, by umożliwić jak największej liczbie uprawnionych obywateli udział w głosowaniu. To szczególnie istotne w przypadku właśnie wyborów samorządowych, które pozwalają wyłącznie na głosowanie w miejscu zameldowania. Dzięki temu jest możliwość, by zorientować się, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców i wprowadzenie ewentualnych zmian.

Godziny otwarcia komisji wyborczych także zaplanowano tak, by każdy mógł zdążyć, nawet jeśli tego dnia musi iść do pracy. Lokale wyborcze otwierają się punktualnie o godzinie 7:00 i będą funkcjonować do godziny 21:00. Każdy, kto w tym ponad 12-godzinnym przedziale czasowym wejdzie do lokalu, będzie mógł oddać głos, nawet jeśli w środku będzie musiał czekać w kolejce.

Jak pokazały jednak wybory parlamentarne z 15 października 2023 roku, komisje mogą wydłużyć swoje godziny pracy. Każdy chyba pamięta przypadek z Jagodna, gdzie kolejka była na tyle długa, że chętni do głosowania stali w niej do późnych godzin nocnych. Tamtejsza komisja zaś chciała, aby każda osoba miała możliwość oddać głos, w związku z czym znacznie przekroczyli godzinę 21:00. Nie wiadomo jednak, czy i tym razem będzie podobnie.

Sonda Czy weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Tak Nie Nie wiem