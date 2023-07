Wybory pod specjalnym nadzorem Partie werbują dziesiątki tysięcy ludzi, a Unia wysyła obserwatorów

Ludzie oddelegowani przez PO, PSL, Lewicę i Polskę 2050 mają być członkami każdej, z ponad 30 tysięcy obwodowych komisji. Z naszych informacji wynika, że sama Platforma zebrał już prawie 30 tysięcy osób. - Minimum jedna osoba od nas będzie w każdym lokalu, a do tego obserwatorzy z KOD-u. Czasami jest przecież tak, że trzeba wyjść do toalety, wtedy też ktoś musi pilnować – mówi Sławomir Neuman (55 l.). Komitet Obrony Demokracji ma już ponad 10 tysięcy chętnych do roli obserwatorów, mówi nam Jakub Karyś (53 l.), szef organizacji. -Chcemy też, jak najszybciej, uzyskać niezależne wyniki wyborów. Wolontariusze skontrolują cały przebieg procesu wyborczego, oraz sprawdzą, czy to co jest w protokole komisji, zgadza się z tym, co ogłosi PKW. Dane wprowadzą do specjalnej aplikacji – zapowiada Karyś. Swoją wyborczą armię szykuje tez PiS. - Docelowo zaangażujemy do 80 tysięcy osób. Zgłosiło się około 50 tysięcy. Będziemy czuwali nad tym,aby wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Musimy zabezpieczać się przed ewentualnymi oszustwami, bo biorąc pod uwagę, kogo angażuje druga strona, w przeprowadzenie wyborów, wszystko jest możliwe - mówi nam rzecznik partii rządzącej Rafał Bochenek (37 l.). A politolog Bartłomiej Biskup twierdzi, że politycy, angażując tysiące działaczy i sympatyków, mają też inny cel. - Chodzi przede wszystkim o mobilizację swoich elektoratów – mówi ekspert. Tymczasem z sondażu Instytut Badań Pollster, na zlecenie „SE”, wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że wybory nie będą uczciwe. - To w dużej mierze wynika ze słów, że PIS zrobi wszystko, żeby nie oddać władzy. Biorąc pod uwagę emocje, jakie są w naszej polityce, to Polacy i tak są racjonalni – uważa profesor Henryk Domański (71 l.), socjolog z PAN.

i Autor: se Czy Twoim zdaniem najbliższe wybory parlamentarne będą uczciwe?

