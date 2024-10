i Autor: redakcja

Prokuratura

Wybory kopertowe zbada zespół prokuratorów. Pod lupą lista kluczowych nazwisk

Wybory kopertowe pod lupą prokuratury. Okazuje się, że jeden prokurator do zbadania tej sprawy to za mało. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ma powstać zespołu prokuratorów do prowadzenia śledztwa dotyczącego wyborów kopertowych, które miały odbyć się w Polsce 10 maja 2020 roku. Na długiej prokuratorskiej liście osób są same znane nazwiska najważniejszych osób w państwie za rządów PiS.