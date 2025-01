Wybory do Senatu. Andrzej Duda ogłosił decyzję

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do postanowienia prezydenta, 27 stycznia minie termin rejestracji komitetów wyborczych w wyborcach uzupełniających. Z kolei kandydatów na senatora będzie można zgłaszać do 5 lutego do godz. 16. Do 14 lutego będzie można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, zaś komisje te muszą zostać powołane do 24 lutego. Cisza wyborcza przed wyborami uzupełniającymi rozpocznie się o północy z 14 na 15 marca. Senat liczy stu członków.

Wicemarszałek Senatu a wybory prezydenckie

Kandydatka Nowej Lewicy w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat podczas wtorkowej wizyty na Pomorzu powiedziała, że na razie jest w stanie godzić obowiązki wicemarszałkini Senatu z prowadzeniem kampanii. Zadeklarowała, że w sytuacji, gdy będzie to rzutowało na jej pracę, weźmie urlop.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w minionym tygodniu, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a formalnie zostaną zarządzone 15 stycznia - po opublikowaniu postanowienia marszałka ruszy kampania wyborcza. Biejat została zapytana o urlop na czas kampanii na briefingu prasowym w Chojnicach (woj. pomorskie). „Na razie jestem w stanie godzić moje obowiązki jako wicemarszałkini Senatu z pracą kampanijną. Oczywiście nie dopuszczę do tego, żeby kampania w jakiś sposób na nich zaważyła. W sytuacji, w której będzie to rzutowało na moją pracę, wezmę urlop” – powiedziała Biejat. Dodała, że obecnie obowiązki wicemarszałkini Senatu wypełnia sumiennie i zgodnie z oczekiwaniami. W poniedziałek prezes IPN, popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, opublikował na platformie X nagranie, na którym wypisuje wniosek urlopowy na czas kampanii wyborczej, od 15 stycznia do 18 maja. Wezwał do tego samego swych kontrkandydatów.

