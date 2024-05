Wybory do parlamentu europejskiego 2024. Kandydaci. Kto startuje w wyborach? Jedynki 13. okręgów

Spis treści

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Ostatnie miały miejsce w 2019 roku. Najbliższe eurowybory będą miały miejsce między 6 a 9 czerwca 2024 r. Każdy kraj UE decyduje, w jakim dokładnie dniu lub dniach w tym okresie zorganizuje głosowanie, w Polsce zdecydowano, że głosowanie zostanie przeprowadzone 9 czerwca.

Kto może kandydować w wyborach do PE?

Jeśli ktoś zdecyduje się na kandydowanie w wyborach wyborach do PE musi złożyć oświadczenie, że nie jesteś objęty zakazem kandydowania i że nie kandyduje w innym kraju Unii. Jak czytamy na elections.europa.eu: - Prawo zgłoszenia kandydatów na posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów. Listę kandydatów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40. dniu przed dniem wyborów. Liczba kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanych na liście kandydatów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Kandydować mogą zarówno obywatele RP, jak i inni mieszkańcy Unii Europejskiej.

CZYTAJ: Jest nowy, sensacyjny sondaż przed wyborami! Wielkie przetasowania na podium!

Wybory do parlamentu europejskiego 2024. Okręgi i podział na województwa

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, niektóre okręgi zawierają w sobie po dwa województwa. Podział okręgów w Polsce kształtuje się następująco:

Okręg 1.: województwo pomorskie;

Okręg 2.: województwo kujawsko-pomorskie;

Okręg 3.: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie;

Okręg 4.: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński);

Okręg 5.: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4;

Okręg 6.: województwo łódzkie;

Okręg 7.: województwo wielkopolskie;

Okręg 8.: województwo lubelskie;

Okręg 9.: województwo podkarpackie;

Okręg 10.: województwa małopolskie i świętokrzyskie;

Okręg 11.: województwo śląskie;

Okręg 12. województwa dolnośląskie i opolskie;

Okręg 13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. pomorskim, okręg numer 1

Wioleta Tomczyk - Trzecia Droga

Anna Fotyga - Prawo i Sprawiedliwość

Janusz Lewandowski - Koalicja Obywatelska

Przemysław Wipler - Konfederacja

Katarzyna Ueberhan - Lewica

Natalia Kruczek - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. kujawsko-pomorskie, okręg numer 2

Ryszard Bober - Trzecia Droga

Kosma Złotowski - Prawo i Sprawiedliwość

Krzysztof Brejza - Koalicja Obywatelska

Sławomir Ozdyk - Konfederacja

Piotr Kowal - Lewica

Sławomir Woźniak - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, okręg numer 3

Paweł Zalewski - Trzecia Droga

Maciej Wąsik - Prawo i Sprawiedliwość

Jacek Protas - Koalicja Obywatelska

Piotr Lisiecki - Konfederacja

Bożena Przyłuska - Lewica

Urszula Brzozowska - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w części województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów), okręg numer 4

Michał Kobosko - Trzecia Droga

Małgorzata Gosiewska - Prawo i Sprawiedliwość

Marcin Kierwiński - Koalicja Obywatelska

Krystian Kamiński - Konfederacja

Robert Biedroń - Lewica

Marek Woch - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w części województwa mazowieckiego, okręg numer 5

Bożena Żelazowska - Trzecia Droga

Adam Bielan - Prawo i Sprawiedliwość

Andrzej Halicki - Koalicja Obywatelska

Rafał Foryś - Konfederacja

Anna Maria Żukowska - Lewica

Piotr Bakun - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. województwo łódzkie, okręg numer 6

Jolanta Zięba-Gzik - Trzecia Droga

Witold Waszczykowski - Prawo i Sprawiedliwość

Dariusz Joński - Koalicja Obywatelska

Jacek Wilk - Konfederacja

Marek Belka - Lewica

Jacek Bartyzel - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. wielkopolskie, okręg numer 7

Krzysztof Hetman - Trzecia Droga

Wojciech Kolarski - Prawo i Sprawiedliwość

Ewa Kopacz - Koalicja Obywatelska

Anna Bryłka - Konfederacja

Joanna Scheuring-Wielgus - Lewica

Przemysław Grzegorek - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. lubelskie, okręg numer 8

Sławomir Ćwiek - Trzecia Droga

Mariusz Kamiński - Prawo i Sprawiedliwość

Marta Wcisło - Koalicja Obywatelska

Mirosław Piotrowski - Konfederacja

Agata Fisz - Lewica

Beata Tyrka-Stećko - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. podkarpackie, okręg numer 9

Elżbieta Burkiewicz - Trzecia Droga

Daniel Obajtek - Prawo i Sprawiedliwość

Elżbieta Łukaciejewska - Koalicja Obywatelska

Tomasz Buczek - Konfederacja

Wiktoria Barańska - Lewica

Paweł Frankiewicz - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. małopolskie i świętokrzyskie, okręg numer 10

Adam Jarubas - Trzecia Droga

Beata Szydło - Prawo i Sprawiedliwość

Bartłomiej Sienkiewicz - Koalicja Obywatelska

Konrad Berkowicz - Konfederacja

Andrzej Szejna - Lewica

Stanisław Skuza - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. śląskie, okręg numer 11

Michał Gramatyka - Trzecia Droga

Jadwiga Wiśniewska - Prawo i Sprawiedliwość

Borys Budka - Koalicja Obywatelska

Marcin Sypniewski - Konfederacja

Maciej Konieczny - Lewica

Janusz Korwin-Mikke - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. dolnośląskie i opolskie, okręg numer 12

Róża Maria Thun - Trzecia Droga

Anna Zalewska - Prawo i Sprawiedliwość

Bogdan Zdrojewski - Koalicja Obywatelska

Stanisław Tyszka - Konfederacja

Krzysztof Śmiszek - Lewica

Przemysław Kida - Bezpartyjni Samorządowcy

Kandydaci w wyborach do parlamentu europejskiego 2024 - jedynki z list w woj. lubuskie i zachodniopomorskie, okręg numer 13

Michał Tomasz Kamiński - Trzecia Droga

Joachim Brudziński - Prawo i Sprawiedliwość

Bartosz Arłukowicz - Koalicja Obywatelska

Magdalena Sosnowska - Konfederacja

Włodzimierz Cimoszewicz - Lewica

Krzysztof Łopatowski - Bezpartyjni Samorządowcy

"Debata Europejska". Politycy ostro starli się na temat migrantów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.