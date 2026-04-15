Wyborcy KO stawiają na Donalda Tuska! Premier nie ma konkurencji

Potencjalny i najsilniejszy konkurent, szef MSZ Radosław Sikorski jest daleko za Donaldem Tuskiem. W roli najlepszego kandydata na premiera widzi go 32 proc. wyborców KO. I na tym lista się praktycznie zamyka. Kolejny wskazany przez elektorat KO polityk to minister finansów Andrzej Domański z wynikiem … 1 proc. Na pytanie może „ktoś inny” odpowiedziało podobnie – 1 proc. zwolenników obecnego rządu. 4 proc. ankietowanych osób nie miało zdania w tej kwestii.

Dr Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW, ocenia, że wyniki sondażu nie są dużym zaskoczeniem. - Donald Tusk na przestrzeni lat w ramach Koalicji Obywatelskiej zbudował hegemoniczność. Jest tak naprawdę tylko on – mówi dr Machnik. Jego zdaniem zaskoczeniem jest natomiast brak w zestawieniu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - To naturalna konsekwencja tego, że od wielu lat Donald Tusk czyścił sobie pole w obszarze przywództwa w KO, marginalizuje rolę polityków, którzy mieli predyspozycje w tym zakresie - dodaje politolog.

Czy w takiej sytuacji szefowi rządu i liderowi KO może coś zagrażać w perspektywie najbliższych wyborów parlamentarnych? Według dr Bartłomieja Machnika to sprawy, które bezpośrednio wpływają na życie Polaków. - Taką bombą atomową może być pogarszająca się sytuacja w służbie zdrowia. Dla obywateli mniej istotne staną się rozliczenia polityków PiS, a ważniejsze słabnące poczucie bezpieczeństwa - podsumowuje dr Machnik. Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.