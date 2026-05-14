Wstrzymają przerzut 4 tys. żołnierzy USA do Polski?! Szef MON zabrał głos w środku nocy i dementuje szokujące doniesienia

Paulina Jaworska
PAP
2026-05-14 7:27

Wicepremier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, dementuje doniesienia amerykańskich mediów ws. wstrzymania planowanego przerzutu 4 tys. żołnierzy USA do Polski. Dodatkowo wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wyjaśnił, że komunikat dotyczy Niemiec.

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS

Portal Army Times na X poinformował w środę (13 maja), że „armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku — przed inwazją Rosji na Ukrainę". Doniesienia szybko trafiły do polskich mediów i wzbudziły zainteresowanie oraz obawy. Sprawę postanowił skomentować wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk: - To nieprawda. Ten komunikat dotyczy Niemiec. Nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich - napisał w nocy ze środy na czwartek na portalu X.

Również szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w nocy odniósł się do tych doniesień i przekazał jasno: - Ta sprawa nie dotyczy Polski – wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności Sił Zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO.

Na wpis szefa MON odpowiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który również podkreślił: - Bardzo ważne! Odwołanie rotacji US Army nie dotyczy Polski - napisał na X.

Odwołany przyjazd żołnierzy z USA

Portal Army Times podał, że odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem. Dodał, że przedstawiciel sił lądowych potwierdził decyzję w środę, ale nie podał szczegółów i odesłał ze wszystkimi pytaniami do Pentagonu, który nie odpowiedział na prośbę o informację.

Część sił 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej ma być już w Polsce, a sprzęt jest w drodze zgodnie z planem przerzutu. Decyzja miała być zaskoczeniem. Portal podaje, że informacja zaczęła jednak krążyć już we wtorek rano wśród żołnierzy, którzy wysyłali wiadomości do przyjaciół i bliskich o zmianie planów.

Army Times przywołuje wypowiedzi wiceszefa komisji senackiej ds. sił zbrojnych, Jacka Reeda, podczas wtorkowego wysłuchania z udziałem dowódcy US Army gen. Chistophera LaNeve'a oraz sekretarza sił lądowych Dana Driscolla. Reed zwrócił uwagę na dziurę 2 mld dol. w budżecie sił lądowych. - Otrzymałem niepokojące doniesienia o możliwości odwołania rotacji szkoleniowych, ograniczeniu liczby godzin lotów oraz redukcji zasobów szkoleniowych Gwardii Narodowej i Rezerwy - mówił Reed. Temat nie został jednak podjęty przez urzędników.

O sprawę zapytała Polska Agencja Prasowa, ale ani Pentagon, ani rzecznik sił US Army w Europie jak dotąd nie odpowiedział na pytania PAP w tym temacie. W ubiegłym roku Pentagon wycofał jedną brygadę wojsk USA rotacyjnie stacjonującą wówczas w Rumunii. Sprawa wywołała krytykę m.in. ze strony szefów komisji sił zbrojnych w Kongresie, którzy wielokrotnie później przestrzegali Pentagon przed podobnymi ruchami.

Na początku tego roku Kongres uchwalił zapisy w ramach corocznej ustawy o budżecie Pentagonu, które zabraniają redukcji amerykańskich sił zbrojnych w Europie poniżej poziomu 76 tys. na więcej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie decyzji.

