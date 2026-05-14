Posłowie PiS krytykują Ziobrę za ucieczkę do USA: Wróć i stań przed polskim sądem!

Ziobro uciekł z Węgier do USA, zanim nowy rząd Magyara zdążył podjąć decyzję o jego wydaleniu.

W Polsce czeka na niego 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, co wywołało napięcia nawet wśród polityków PiS.

Część polityków PiS uważa, że powinien wrócić i stanąć przed sądem, choć inni twierdzą, że opozycja nie ma dziś szans na uczciwy proces — mimo to krytykują jego wyjazd.

Były minister sprawiedliwości z oceanem

Kiedy oczy wszystkich zwrócone były na Budapeszt, a komentatorzy spodziewali się, że po wygranej partii Tisza były minister sprawiedliwości zostanie wydalony z Węgier przez nowy rząd Pétera Magyara (45 l.), Zbigniew Ziobro (56 l.) wykonał ruch wyprzedzający. Okazało się, że lider Suwerennej Polski, nie czekając na decyzje tamtejszej administracji, sam opuścił kraj nad Dunajem i obrał niespodziewany kierunek – Stany Zjednoczone. W Polsce tymczasem atmosfera wokół polityka gęstnieje. W Prokuraturze Krajowej czeka na niego gotowa lista aż 26 zarzutów związanych z gigantycznymi nieprawidłowościami przy wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą rozliczyć go m.in. z przywłaszczenia milionów złotych, jednak zamiast konfrontacji z polskim wymiarem sprawiedliwości, Ziobro wybrał azyl za oceanem. Ta transatlantycka eskapada wywołała potężne turbulencje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, irytując nawet dotychczasowych sojuszników z PiS.

Posłowie PiS krytykują wiceszefa partii

– Zbigniew Ziobro powinien wrócić i zmierzyć się z polskim sądem. Ludzi denerwuje to, że musimy zajmować się Ziobrą. Ta sprawa nam nie pomaga. Właściwa postawa to taka, że tu na miejscu, w Polsce, należy się bronić, tłumaczyć i walczyć, a nie za granicą – podkreśla poseł PiS Krzysztof Szczucki (44 l.).

Ziobro twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w ojczyźnie. Podobnie uważa m.in. prezydent Karol Nawrocki (43 l.). – Zgadzam się z prezydentem, że politycy opozycji nie mogą liczyć na uczciwe traktowanie w Polsce za rządów obecnej koalicji – mówi nam inny poseł PiS Paweł Jabłoński (40 l.). – Ale nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji opuszczania Polski, jak uczynił to Zbigniew Ziobro – krytykuje dalej ucieczkę Ziobry do USA polityk PiS.

SZOK!Ziobro pionkiem w grze TRUMPA?!Ekspert obnaża plan prawicy:"PiS będzie musiało to spłacić!"