Wstrząsające słowa posłanki PO o przemocy seksualnej w taksówce! "Chce się krzyczeć"

Co dziś robi była premier?

Aleksandra Gajewska walczy z przemocą seksualną w taksówkach

Posłanka PO opublikowała budzący grozę wpis na temat przemocy seksualnej w taksówce. - Skończyłam właśnie rozmowę z ofiarą przemocy seksualnej w taxi "na aplikację". Udostępniła trasę przejazdu i powiadomiła koleżankę. Ta zadzwoniła na 112, ale… nie było wolnego patrolu, by zainterweniować. Chce się krzyczeć. Ile jeszcze takich sytuacji? Ile ofiar? - napisała Aleksandra Gajewska, która mocno angażuje się w walkę z napaściami seksualnymi dokonywanymi przez taksówkarzy. W marcu zeszłego roku zorganizowała w Sejmie debatę dotyczącą bezpieczeństwa w taksówkach zamawianych przy pomocy aplikacji. Podczas konferencji wystąpiła kobieta, która twierdziła, że była molestowana przez kierowcę. - Wiele skrzywdzonych kobiet nie mówi o tym publicznie. Ja mówię w ich imieniu, ja się odważyłam powiedzieć o tym, co mnie spotkało - mówiła 28-latka. Do sprawy odniósł się wówczas wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - Sprawcy będą ścigani szybciej i skuteczniej. Przygotowywane są zmiany w kodeksie karnym - deklarował. Czekamy na efekty.

Sonda Korzystasz z taksówek na aplikację? Tak Nie Już nie

Skończyłam właśnie rozmowę z ofiarą przemocy seksualnej w taxi „na aplikację”.Udostępniła trasę przejazdu i powiadomiła koleżankę. Ta zadzwoniła na 112, ale… nie było wolnego patrolu, by zainterweniować. Chce się krzyczeć. Ile jeszcze takich sytuacji? Ile ofiar? @MSWiA_GOV_PL— Aleksandra Gajewska (@AGajewska) February 1, 2023