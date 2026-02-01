Wstrząsająca relacja o chorobie posłanki Piekarskiej. "Gdybym zbadała się później, już byśmy się rozmawiali"

gf

Posłanka Katarzyna Piekarska powiedziała o swojej chorobie. "Jutro będę wiedziała, jak będzie wyglądało moje leczenie"

Posłanka KO Katarzyna Piekarska z okazji zbliżającego Światowego Dnia Walki z Rakiem (który wypada 4 lutego), w programie TVN24 "Wstajesz i weekend" opowiedziała o swoich zmaganiach i trudnych doświadczeniach z chorobą.

- Po niespełna dwóch i pół roku dostałam wznowy, co było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, strachem i borykałam się z tym wszystkim [...] Ponieważ to była wznowa, więc jestem po mastektomii, a jutro będę wiedziała, jak będzie wyglądało moje leczenie - powiedziała posłanka Piekarska.

Jak przyznała, choroba i ratowanie chorego staję się "głównym aspektem życia rodzinnego", więc w pewnym sensie "choruje cała rodzina".

Posłanka Piekarska zachęca Polaków do badań. "Gdybym zbadała się później, może dzisiaj byśmy nie rozmawiali"

Katarzyna Piekarska zaapelowała do wszystkich kobiet i mężczyzn, aby regularnie się badać - podkreśliła, że wczesne wykrycie nowotworu znacznie zwiększa szansę na wyleczenie. Tak było w jej przypadku - badanie wykonała trzy lata wcześniej w mammobusie, w którym była jedyną pacjetnką.

- Gdybym weszła do tego mammobusu albo poszła do lekarza - nie wiem - trzy, cztery miesiące później, to może dzisiaj byśmy po prostu nie rozmawiali. [...] Mam taki apel do wszystkich: szanowni państwo, zbadajcie się dla tych, których kochacie - powiedziała posłanka Piekarska w TVN24.

Posłanka dodała, że zaledwie 37 proc. Polaków, która powinna się badać, faktycznie to robi, gdy w krajach Skandynawskich ten wskaźnik sięga nawet 90 proc. Podkreśliła, że np. rak szyjki macicy jest dzisiaj "praktycznie wyleczalny, jeżeli kobiety się badają".

