Współpracownica prezydenta ostro o Tusku! "To powinno nam zapalić mocne czerwone światło"

Co to jest rząd techniczny? Takie rozwiązanie proponuje Kaczyński

Wotum zaufania dla rządu – co to oznacza? Tusk ogłosił decyzję w orędziu

Pytana o konkretną godzinę spotkania Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim, Małgorzata Paprocka poinformowała, że rozmowa powinna rozpocząć się najpóźniej o 20:30, po powrocie prezydenta z wizyty na Litwie.

Odnosząc się do potencjalnego wpływu wyborów prezydenckich na stabilność koalicji rządzącej, współpracownica prezydenta stwierdziła, że nie spodziewa się niczego specjalnego.

- Nie spodziewam się, powiem szczerze, jakiejś wielkiej rewolucji na scenie politycznej - mówiła w rozmowie z RMF FM.

Krytyka wystąpienia Donalda Tuska

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP bardzo krytycznie oceniła poniedziałkowe wystąpienie Donalda Tuska, nazywając je czymś "na pograniczu kuriozalności". Zauważyła, że było w nim widać "pewną nerwowość".

- Po półtora roku, kiedy premier mówi, że czas się wziąć do pracy, to powinno nam wszystkim zapalić się bardzo mocne czerwone światło" - dodała. "W przyspieszenie pracy nie wierzę. W to, że prawo będzie dalej rozumiane tak jak pan premier chce - niestety wierzę - podsumowała.

Obrona prezydenta przed zarzutami

Paprocka stanowczo odrzuciła sugestie, jakoby prezydent mógł blokować korzystne dla społeczeństwa ustawy.

- To już jest przygotowanie pod tłumaczenie swojemu elektoratowi, że nic nie możemy zrobić. To jest, proszę państwa, absolutnie nieprawda - grzmiała. - Nie wierzmy w to, że jakikolwiek prezydent nie podpisze dobrej ustawy, reformującej kwestie społeczne, obniżającej kwotę wolną od podatku. To po prostu kłamstwo - dodała.

Giertych ministrem sprawiedliwości?

W rozmowie pojawił się również temat spekulacji dotyczących ewentualnego objęcia przez Romana Giertycha stanowiska ministra sprawiedliwości. Małgorzata Paprocka przyznała, że od czasu do czasu przygląda się aktywności poselskiej Giertycha. Jak stwierdziła, jego liczba wystąpień i interpelacji "jest chyba jedną z najniższych". Nawiązując do jego internetowej aktywności, dodała: "Wiadomo, czym się zajmuje. Nie wiem, czy to byłaby najlepsza rekomendacja do tego, żeby objąć stanowisko ministra sprawiedliwości".

W naszej galerii zobaczysz, jak prezydentura zmieniła Andrzeja Dudy:

Sonda Wybory prezydenckie 2025 wygrywa Karol Nawrocki. Czy jesteś zadowolony-/a z tego wyniku? Tak Nie Może być Bez znaczenia Nie mam zdania