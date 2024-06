Wspaniałe wieści dla Szydło. Jednak nie wszystko stracone?

Tobiasz Bocheński dopiero co został wybrany do Parlamentu Europejskiego i już zajada się belgijskimi frytkami [ZDJĘCIA]

Przed nami wybory prezydenckie. Już w przyszłym roku Polacy zdecydują, kto zostanie głową państwa. I choć do głosowania jeszcze kilka miesięcy, to już teraz pojawiają się spekulacje dotyczące tego, kto weźmie udział w wyścigu o Pałac Prezydencki. Jarosław Kaczyński będzie musiał postawić na nowego kandydata, ponieważ Andrzejowi Dudzie kończy się druga kadencja i nie będzie mógł startować po raz trzeci. Sondaże pokazują jasno, że na największe szanse mogą liczyć Mateusz Morawiecki i Beata Szydło. Pytanie jest jednak takie, czy byli premierzy byliby w stanie wygrać w drugiej turze? Swoje zdanie na temat ewentualnej kandydatury byłej premier zabrał już Przemysław Czarnek. - Myślę, że Beata Szydło ma mniejsze szanse niż inni kandydaci. To wynika tylko z poszukiwań kandydata, który w II turze jest w stanie osiągnąć 51% - analizował były minister edukacji narodowej.

Jednak dziś obecnej europosłance kilka słów otuchy dodał Radosław Fogiel. - Pani premier Szydło potencjalnie mogłaby być kandydatem w wyborach prezydenckich. Jesteśmy na rok przed wyborami - nikt nie jest skreślony. Wybierzemy najlepszego kandydata albo kandydatkę. Wiek? Są tu jakieś oczekiwania wyborców, które chcemy poznać - ocenił. Jak dodał, w Prawie i Sprawiedliwości raczej nie będzie prawyborów, ponieważ nie ma takiej tradycji.

