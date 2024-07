Wspaniałe wieści dla Andrzeja Dudy! W końcu się doczekał

Andrzej Duda jest coraz bliżej końca swojej drugiej kadencji. Choć nie ma już szans, by po raz kolejny wziąć udział w wyborach prezydenckich, na pewno będzie chciał, by Polacy zapamiętali go jak najlepiej. Jest na to spora szansa, przynajmniej jeśli brać pod uwagę wyniki najnowszego sondażu CBOS, w których badano zadowolenie społeczeństwa z pracy prezydenta.

Jak się okazuje, 47 proc. wystawiło Andrzejowi Dudzie pozytywną notę. To o 5 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu z czerwca. Negatywnie jego pracę oceniło 67 proc. badanych, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż poprzednio. Z kolei 6 proc. respondentów nie miało opinii. To o 3 pkt. proc. mniej niż w czerwcu.

Z pewnością to doskonała wiadomość dla Andrzeja Dudy! Dawno nie mógł pochwalić się takim poziomem zadowolenia z wykonywania swoich obowiązków. Mniej powodów do radości mają posłowie, bowiem Polacy ocenili także pracę Sejmu. Zadowolonych jest 38 proc. badanych, czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Negatywnie pracę Sejmu oceniło 46 proc. osób (wzrost o 2 pkt. proc.), a 16 proc. nie wyraziło swojej opinii (o 1 pkt. proc. mniej).

Podobnie Polacy ocenili pracę Senatu - 38 proc. ankietowanych wystawiło pozytywną ocenę, 37 proc. złą (o 5 pkt. proc. więcej). 25 proc. respondentów nie miało zdania (spadek o 5 pkt. proc.).

