Wpadka Tuska podczas expose. Premier się przyznał

Donald Tusk, po tym gdy w latach 2007-2014 był premierem, wraca do rządzenia. 11 grudnia Sejm w tzw. drugim konstytucyjnym kroku wybrał go na szefa rządu, zaś dzień później lider PO wygłosił w Sejmie expose. Donald Tusk mówił m.in. o kwestiach bezpieczeństwa, zaprezentował też kilka socjalnych obietnic i przeszedł do prezentacji nowych ministrów, mówiąc o każdym z nich kilka zdań. Jak się okazało, nie ustrzegł się wpadki, ponieważ zapomniał przedstawić kandydatury Dariusza Wieczorka na szefa resortu nauki. - O dziękuję, rzeczywiście. No nie wiem, co się stało. Już wiem, co się stało - powiedział Tusk. Z sali słychać było okrzyki: „wpadka”. - Tak to jest rzeczywiście wpadka - przyznał premier. Pan minister Dariusz Wieczorek. Panie ministrze przez tę moją drobną wpadkę bardziej zapamiętają tę prezentację. Proszę to potraktować, jako niewymuszony przywilej, że stanie na czele urzędu ministra nauki - mówił Tusk. Po zakończeniu expose posłowie przeszli do zadawania pytań nowemu premierowi. Na godzinę 16 zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu.

