Wojska NATO przyjadą do Polski, aby odstraszyć Putina

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-10-20 17:35

Eksperci od bezpieczeństwa są zgodni, że Rosja może przypuścić zmasowane ataki na państwa NATO. – Można spodziewać się jakiejś eskalacji jeszcze przed Wigilią – oznajmił premier Donald Tusk (69 l.). Aby pokazać siłę, wojska państw Sojuszu przyjadą w listopadzie do Polski na manewry.

Czołg najeżdża na czarny samochód osobowy podczas ćwiczeń wojskowych. O manewrach wojsk NATO przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Marcin Twaróg

Żołnierze NATO w Polsce

Co najmniej 1,5 tysiąca żołnierzy m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec ma w listopadzie przyjechać do Polski. Taką informację przekazała brytyjska gazeta „The Times”. Według niej, żołnierze mają ćwiczyć działania na wypadek wysłania europejskiego kontyngentu do Ukrainy, po ewentualnym zakończeniu rosyjskiej inwazji. Europejscy żołnierze będą ćwiczyć dostarczanie paliwa, żywności i innych środków.

Manewry pozwolą przetestować oddziałom logistykę. Ale manewry mają też inny cel – odstraszanie Rosji, na wypadek, gdyby Kreml chciał rozszerzyć działania wojenne poza Ukrainę. A jest ryzyko, że to może nastąpić. Premier Donald Tusk zapowiedział, że „można spodziewać się jakiejś eskalacji jeszcze przed Wigilią”.

Włodzimierz Czarzasty ostro o słowach Hegsetha! Bezlitośnie go podsumował

"Zima będzie trudna"

– Zima będzie bardzo trudna, przede wszystkim, jeśli chodzi o granice, tory kolejowe – stwierdził szef rządu.Tymczasem Rosja nieustannie atakuje Ukrainę rakietami i dronami zabijając cywilów i niszcząc elektrownie. ONZ alarmuje, że liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów od lat. Tylko we wrześniu w rosyjskich atakach zginęło co najmniej 328 cywilów, a 2105 zostało rannych.

Święto Wojska Polskiego. Parada okrętów marynarki.
Galeria zdjęć 13
OSTRO ARŁUKOWICZ: PIS WOLI STRASZYĆ EUROPĄ, A NIE PUTINEM!
Sonda
W którym roku zakończy się wojna na Ukrainie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki