Wojska NATO przyjadą do Polski, aby odstraszyć Putina

Żołnierze NATO w Polsce

Co najmniej 1,5 tysiąca żołnierzy m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec ma w listopadzie przyjechać do Polski. Taką informację przekazała brytyjska gazeta „The Times”. Według niej, żołnierze mają ćwiczyć działania na wypadek wysłania europejskiego kontyngentu do Ukrainy, po ewentualnym zakończeniu rosyjskiej inwazji. Europejscy żołnierze będą ćwiczyć dostarczanie paliwa, żywności i innych środków.

Manewry pozwolą przetestować oddziałom logistykę. Ale manewry mają też inny cel – odstraszanie Rosji, na wypadek, gdyby Kreml chciał rozszerzyć działania wojenne poza Ukrainę. A jest ryzyko, że to może nastąpić. Premier Donald Tusk zapowiedział, że „można spodziewać się jakiejś eskalacji jeszcze przed Wigilią”.

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– Zima będzie bardzo trudna, przede wszystkim, jeśli chodzi o granice, tory kolejowe – stwierdził szef rządu.Tymczasem Rosja nieustannie atakuje Ukrainę rakietami i dronami zabijając cywilów i niszcząc elektrownie. ONZ alarmuje, że liczba cywilnych ofiar wojny w Ukrainie utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów od lat. Tylko we wrześniu w rosyjskich atakach zginęło co najmniej 328 cywilów, a 2105 zostało rannych.

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