Włodzimierz Czarzasty ostro o słowach Hegsetha! Bezlitośnie go podsumował

- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował o uhonorowanie pamięci polskich żołnierzy poległych w Afganistanie, krytykując sekretarza wojny USA Pete'a Hegsetha (oraz wcześniej Donalda Trumpa) za pomijanie ich ofiary w swoich wypowiedziach.
- Włodzimierz Czarzasty wyraził stanowczy sprzeciw wobec idei trójstronnego spotkania Rosji, USA i Chin w sprawie przyszłości Ukrainy, uznając ją za "skandaliczną" z powodu niezaproszenia przedstawicieli Ukrainy i Unii Europejskiej.
- Polityk skrytykował prezydenta RP Karola Nawrockiego za brak reakcji i milczenie w obu wspomnianych kwestiach, oceniając to jako uwłaczające godności polskich żołnierzy i stawiające Polskę w niezręcznej sytuacji.
Włodzimierz Czarzasty stanowczo upomniał się o uhonorowanie pamięci polskich żołnierzy, którzy polegli w Afganistanie. Jego wystąpienie było bezpośrednią odpowiedzią na komentarze Pete'a Hegsetha, sekretarza wojny USA, który w swoich wypowiedziach dotyczących konfliktu w Afganistanie pominął ofiary spoza armii amerykańskiej. Marszałek podkreślił, że to nie pierwszy raz, kiedy polscy wojskowi zostają zignorowani w podobnym kontekście.
- Po raz kolejny upominam się o pamięć dla polskich żołnierzy. Po raz kolejny zwracam się do przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, żeby nie robili takich rzeczy i żeby nie opowiadali słów, które są złe dla rodzin polskich żołnierzy i dla polskiej dumy narodowej - powiedział.
Polityk wyraził swoje oburzenie postawą amerykańskiego polityka, wskazując na wcześniejsze podobne pominięcie ze strony byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Podkreślił wagę polskiego udziału w misji afgańskiej oraz liczbę ofiar.
- Uwagi pana Hegsetha dotyczą Afganistanu. Przypomnę, że w Afganistanie zginęło 44 polskich żołnierzy. Przypomnę wreszcie, że raz już za pierwszym razem, kiedy nie dostrzegł śmierci polskich żołnierzy i udziału Polski na misjach pan prezydent Trump, zwróciłem na tę sprawę uwagę - stwierdził.
Krytyka Karola Nawrockiego
W kontekście tych wydarzeń Włodzimierz Czarzasty skrytykował również brak publicznej reakcji ze strony prezydenta RP Karola Nawrockiego. Marszałek uznał milczenie prezydenta za uwłaczające godności polskich żołnierzy.
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- Zarówno za pierwszym razem po skandalicznej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, jak i za drugim razem po, moim zdaniem też skandalicznej, wypowiedzi ministra Hegsetha nie słyszałem w tej sprawie protestu ze strony prezydenta RP. Uważam za uwłaczające polskim żołnierzom, że nie jest pan w stanie upomnieć się o ich godność i o godność ludzi, którzy zginęli - mówił.
Czarzasty o spotkaniu Rosji, USA i Chin
Marszałek Sejmu odniósł się także do doniesień o możliwym trójstronnym spotkaniu Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin, które miałoby dotyczyć przyszłości Ukrainy. Inicjatywa ta, wysunięta przez Kreml i zaakceptowana przez Donalda Trumpa, spotkała się z ostrą krytyką Czarzastego, który uznał ją za skandaliczną.
- Xi, Putin i Trump mieliby się spotkać i decydować o przyszłości Ukrainy. Robienie spotkania w tym gronie moim zdaniem jest skandalem. Niezaproszenie do tego spotkania przedstawicieli Ukrainy przede wszystkim oraz Unii Europejskiej uważam, że jest skandalem - ocenił.
Porównanie do Jałty
Włodzimierz Czarzasty stanowczo odrzucił określenie tego typu rozmów mianem "drugiej Jałty", wskazując na fundamentalne różnice w kontekście historycznym.
- Protestuję, żeby to nazywać "drugą Jałtą", bo w Jałcie nie było Hitlera. Był bandytą i mordercą i człowiekiem, który wymordował ludzi, a w tej tak zwanej "drugiej Jałcie" jest zaproszony Putin. Jest więc dosyć znaczna różnica między jedną Jałtą a drugą, potencjalną - ocenił.
Marszałek ponownie zaapelował do prezydenta Nawrockiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie, podkreślając, że jego bierność stawia Polskę w niekomfortowej sytuacji.
- Nie słyszę pana głosu. Niech pan się nie boi, niech pan godnie reprezentuje naród polski w tej sprawie. Niech pan zajmie w tej sprawie stanowisko, bo jak na razie jego brak stawia w niezręcznej sytuacji nas, Polaków - podsumował.
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