Wojna w otoczeniu Andrzeja Dudy?! Współpracowniczka prezydenta chce odejść!

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kto pojedzie do Brukseli? Oficjalne wyniki PKW [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Grażyna Ignaczak-Bandych w Kancelarii Prezydenta RP objęła stanowisko dyrektora generalnego 7 sierpnia 2015 r., a 8 października 2020 r. prezydent Andrzej Duda powołał ją na stanowisko szefa KPRP. Jak się okazuje, ma ona teraz odejść ze stanowiska z powodu kłopotów ze zdrowiem, na co wyraził zgodę prezydent Andrzej Duda. – Praca w Kancelarii Prezydenta RP wymaga niezwykłego zaangażowania. Ze względu na problemy zdrowotne, dwa tygodnie temu, poprosiłam pana prezydenta, żeby mnie odwołał. A on się do tego przychylił – poinformowała Ignaczak-Bandych w rozmowie z Interią. – W ubiegłym roku osiągnęłam wiek emerytalny. Co dalej, zobaczymy – dodała.

W. KOLARSKI: ANDRZEJ DUDA BĘDZIE PATRONEM POLSKIEJ PRAWICY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z kolei jak twierdzi „Interia" , powodem odejścia szefowej Kancelarii Prezydenta ze stanowiska jest jej konflikt z Marcinem Mastalerkiem, szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. – Nałożyły się dwie kwestie: rzeczywiste, poważne problemy zdrowotne i różnice w postrzeganiu funkcjonowania kancelarii – powiedział informator portalu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miejsce Grażyny Ignaczak-Bandych miałaby zająć Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w KPRP.

Grażyna Ignaczak-Bandych jest absolwentką Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia podyplomowe Prawno–Samorządowe w Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe z zakresu kontroli i audytu na Uniwersytecie Warszawskim, ponadto Studium Edukacji Ekonomicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Związana była z administracją rządową od 2000 r. Działała w NSZZ „Solidarność”. Od 1998 była radną stołecznej dzielnicy Praga–Południe z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.

W galerii poniżej zobaczysz, jak zmieniał się prezydent Andrzej Duda: