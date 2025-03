Wojna w kampanii prezydenckiej. Biejat ostro odpowiada hołowni

Obniżenie składki zdrowotnej to sztandarowy projekt ugrupowania Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy jako liderzy Trzeciej Drogi obiecywali wdrożenie takiej zmiany dla przedsiębiorców w swoim programie wyborczym. Miało być to odciążenie dla tych, których szczególnie dotknęły podwyżki, uwzględnione wówczas w ramach przepisów „Polskiego Ładu”. Nad nową ustawą rząd miał głosować na ostatnim posiedzeniu Sejmu, jednak wciąż nie może wypracować porozumienia w tym zakresie. Zmiany nie podobają się Lewicy, Republikanom i politykom partii Razem, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia do projektu. Jednak to głównie Lewicę Szymon Hołownia obwinił za taki przebieg sprawy. – Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że od dzisiaj Lewica bierze odpowiedzialność za każde kolejne dziesiątki tysięcy polskich małych działalności, takich jak lokalny fryzjer, sprzedawca warzyw, jak ktoś, kto po prostu stara się świadczyć usługi hydrauliczne, czy elektryczne – i które zabija Polski Ład – powiedział Hołownia z Polski 2050, który walczy o prezydenturę jako kandydat Trzeciej Drogi.

Na to stanowczo zaoponowała rywalizująca z politykiem w wyborach o fotel prezydenta kandydatka Lewicy i wicemarszałkini Senatu, Magdalena Biejat. Jej zdaniem to Hołownia popełnia błąd, bo Narodowy Fundusz Zdrowia, jak uważa, takiej zmiany nie udźwignie, co tylko pogorszy sytuację.

– Szymon Hołownia w poszukiwaniu szybkiego sukcesu w kampanii wyborczej bierze na siebie odpowiedzialność za prywatyzację ochrony zdrowia i za powolną likwidację publicznej ochrony zdrowia – mówi „Super Expressowi” Magdalena Biejat.

– Bo skoro tak bardzo mu zależy na zarobkach tych drobnych przedsiębiorców, to niech pomyśli chwilę ile oni zyskają na tej jego reformie, a ile zyskają ci, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, bo ten sprzedawca czy fryzjer zyska może sto złotych, a ten którego i tak teraz stać na prywatną ochronę zdrowia zyska może nawet tysiąc złotych – dodaje . Jak twierdzi Magdalena Biejat, po proponowanej reformie, ochrona zdrowia „podupadnie jeszcze bardziej”. – Będzie jeszcze gorzej dostępna dla tego sprzedawcy warzyw, fryzjera i dla ich rodziny – podsumowuje kandydatka na prezydenta Polski.

Wcześniej projekt negatywnie oceniła też sama ministra zdrowia Izabela Leszczyna, ponieważ jak przewidziano, proponowane w projekcie ustawy zmiany, zmniejszałyby wpływy ze składki zdrowotnej aż o 4,6 mld zł. Jak stwierdził jednak minister finansów Andrzej Domański, luka zostałaby pokryta w całości z budżetu państwa. Jego zdaniem, „pieniądze się znajdą”.