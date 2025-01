i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS Zbigniew Ziobro przeszedł kolejny zabieg. Ma poprawić jakość życia

Wojna o sąd nad Zbigniewem Ziobro. Ciągle nie wiadomo, czy polityka doprowadzą przed komisję

Ciągle nie wiadomo czy Zbigniew Ziobro (55 l.) zostanie siłą doprowadzony na przesłuchanie komisji śledczej do spraw Pegasusa. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się tą sprawą. To oznacza, że planowane na 31 stycznia przesłuchanie może się odbyć. - Ten czas wreszcie nadejdzie – mówi Witold Zembaczyński (45 l.) z KO. A Sebastian Kaleta (36 l.) odpowiada. - On chyba znowu chce być ośmieszony – drwi poseł PiS.