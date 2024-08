Wnioski o rentę wdowią już od 1 stycznia. Wiemy kiedy ruszą wypłaty!

Kiedy ruszą wypłaty

- Z rentą wdowią ruszamy od 1 stycznia 2025 roku. Wtedy będzie można składać wnioski, a wypłaty nastąpią po pierwszym półroczu, czyli od 1 lipca 2025 roku będzie można zobaczyć na swoim koncie więcej pieniędzy - powiedział PAP profesor Sebastian Gajewski i dodał, że przez pierwsze dwa lata renta wdowia wyniesie średnio ponad 300 zł. Wiceminister rodziny dodaje, że aby otrzymać nowe świadczenie trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn 65 lat). -Renta wdowia, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona dla wdów i wdowców. Czy dla wszystkich wdów i wdowców? Nie. Po pierwsze, są to wyłącznie osoby, które są uprawnione z jednej strony do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, a po drugie - są uprawnione do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, a więc przede wszystkim do emerytury - wyjaśnił wiceszef MRPiPS.

Ile wyniesie renta wdowia

Zgodnie z ustawą drugie świadczenie będzie wypłacane od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Limit sumy obu świadczeń ustalono na trzykrotność minimalnej emerytury. -Ile to jest 15 proc., ile to jest 25 proc. tego drugiego świadczenia? To zależy od jego wysokości. Mamy szacunkowe dane, które mówią, że w tym pierwszym okresie, kiedy będzie to 15 proc. to ta zmiana w sytuacji ekonomicznej emeryta, emerytki, wdowy, wdowca, będzie wynosić trzysta kilkadziesiąt złotych. Wtedy, kiedy będzie to 25 proc., to nasze prognozy wskazują, że średnio będzie to ponad 600 złotych - wskazał wiceminister.

Super Ring - Bosak, Czarnek, Pomaska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.