Wniosek o zatrzymanie i areszt dla Obajtka? Mocna zapowiedź Szczerby

Przesłuchanie Daniela Obajtka zaplanowano na 5 czerwca

W środę 29 maja zeznania przed komisją złożył b. premier Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu jego przesłuchania członkowie komisji z koalicji rządzącej zwrócili uwagę, że świadek na wiele pytań odpowiadał: "nie przypominam sobie", a jego zeznania potwierdzają, że Polska za rządów PiS nie miała polityki migracyjnej.

4 czerwca komisja chce przesłuchać b. szefa MSZ Zbigniewa Raua i b. prezesa Grupy Azoty Tomasza Hinca, który we wtorek odmówił składania zeznań. Na 5 czerwca wezwani zostali prezes PiS Jarosław Kaczyński i b. prezes Orlenu Daniel Obajtek, który we wtorek nie stawił się na przesłuchanie.

Przewodniczący komisji poseł Michał Szczerba przekazał, że zwrócił się do prokuratora generalnego o doręczenie przez policję wezwania na przesłuchanie b. prezesowi Orlenu na terenie woj. podkarpackiego, a nie tylko pod siedmioma do tej pory ustalonymi adresami. Obajtek kandyduje do PE z pierwszego miejsca na podkarpackiej liście PiS.

Szczerba zapowiada. Wniosek o zatrzymanie i areszt dla Obajtka

Szczerba powiedział, że "Daniel Obajtek nie będzie chroniony immunitetem posła do PE". "Naszym zadaniem będzie, aby, ci wszyscy ludzie, których PiS wysyła do PE po to, by zapewniać im bezkarność, jak najszybciej te immunitety stracili. Będziemy wnioskodawcami uchwał zdejmujących immunitety" - zapowiedział Szczerba. Zapytany, co jeśli Obajtek jednak nie stawi się 5 czerwca na przesłuchanie, polityk KO odparł, że "będzie wniosek do sądu nie o maksymalną karę 3 tys. zł, ale o zatrzymanie i areszt".

Szczerba oznajmił też, że we wtorek powiadomił marszałka Sejmu Szymona Hołownię o wykluczeniu ze składu komisji Zbigniewa Boguckiego (PiS). Dodał, że marszałek może podjąć decyzję o uzupełnienie składu komisji.

