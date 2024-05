i Autor: PAP/Sebastian Borowski

Kolejna przesłuchanie Mateusza Morawieckiego. Co zezna były premier?

W środę 29 maja były premier Mateusz Morawiecki stawił się na sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej. To już kolejna przesłuchanie polityka. Co zezna jeśli chodzi o wydawanie wiz? Już na początku zrobiło się gorąco!