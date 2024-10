Wniosek do prezydenta o odebranie Macierewiczowi Orderu Orła Białego

Symbol najwyższego uznania – dla „niegodnych”?

Order Orła Białego, przyznawany za wybitne zasługi dla Polski, w 2022 roku trafił do Antoniego Macierewicza z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. A jakie były jego wybitne zasługi? Był działaczem antykomunistycznym, współzałożycielem KOR-u, współtwórcą podziemnej prasy, wielokrotnie aresztowanym przez służby PRL. Jednak według raportu komisji badającej funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej, jego działania rzekomo pełne były nieprawidłowości, a sprawa ostatecznie trafiła na biurko prokuratury.

Morawiecki mówi o "terrorze" księdza Olszewskiego, Śmiszek o zarzutach

Raport komisji oceniającej działalność podkomisji smoleńskiej, liczy aż 790 stron i przedstawia Antoniego Macierewicza w wyjątkowo niekorzystnym świetle. Włodzimierz Czarzasty nie kryje oburzenia i nazywa sprawę skandalem. Jego zdaniem wymaga to natychmiastowego odebrania mu Orderu Orła Białego. „Usłyszeliśmy o niesłychanej ilości kłamstw, fałszerstw i nieprawidłowości” – podkreśla wicemarszałek Sejmu. Zarzuty opisane w raporcie są poważne i obejmują oskarżenia o szantaż wobec ekspertów, fałszerstwa, a także sprzeniewierzenie około 80 milionów złotych publicznych środków. Sam Czarzasty, mimo wcześniejszych kontrowersji wokół własnych decyzji, dziś staje w obronie wartości i prestiżu najwyższego polskiego odznaczenia.

Po publikacji raportu Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło aż 41 zawiadomień do prokuratury. Dotyczyły one działalności podkomisji smoleńskiej. Wśród nich szczególną uwagę przyciąga 24 zarzutów skierowanych przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Wskazywane nieprawidłowości, od przekroczenia uprawnień, przez niedopełnienie obowiązków, po naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, budzą niepokój. Na liście objętych postępowaniem znalazł się również były minister obrony, Mariusz Błaszczak. Jest on obecnie przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. Czarzasty nie pozostawia wątpliwości. Uważa, że te zarzuty są wystarczającym powodem do odebrania Macierewiczowi Orderu Orła Białego.Poniżej galeria zdjęć z wręczenia Orderu Orła Białego Macierewiczowi

Wieczorny Express 24.10.2024 [SUPER RING] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.