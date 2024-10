Morawiecki mówi o "terrorze" księdza Olszewskiego, Śmiszek o zarzutach

Andrzej Duda odniósł się do sprawy Antoniego Macierewicza. Wina Tuska?

Mateusz Morawiecki na platformie X (dawniej Twitter) odniósł się do uwolnienia ks. Michała Olszewskiego, którego sprawa wzbudza kontrowersje. Opublikował nawet screen z transmisji TV Republika, gdzie widać moment opuszczenia aresztu przez duchownego, i skomentował: „Ksiądz Michał Olszewski na wolności! 'Terror praworządności' ustąpił przed siłą wiary i niezłomności!”. Z kolei Krzysztof Śmiszek, polityk Lewicy, podszedł do sprawy bardziej krytycznie, podkreślając, że sam fakt wypuszczenia księdza nie oznacza, że jego sytuacja prawna uległa zmianie. „Wszystkim fanatykom jednego z księży z zarzutami przypominam o jednej podstawowej kwestii. Zakończenie aresztu tymczasowego i zamiana go na inny, nieco tylko łagodniejszy środek zapobiegawczy, nie zmienia NIC w sensie procesowym” – przypomniał.

Ks. Michał Olszewski, duchowny podejrzany o nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości, opuścił areszt, w którym przebywał od marca tego roku. Pod bramą więzienia czekało na niego kilkanaście osób, które wspierały go modlitwą. Po opuszczeniu aresztu ksiądz, pełen wzruszenia, nie krył łez. „Wasze modlitwy mnie wydobyły” – powiedział. „Chciałbym wszystkim podziękować. Mówili, że to był areszt wydobywczy, ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że wasze modlitwy mnie wydobyły” – dodał, dziękując zgromadzonym.

Na uwolnienie ks. Michała Olszewskiego zgodził się sąd, po wpłaceniu przez zakon 350 tys. zł poręczenia. Prokuratura zarzuca duchownemu nieprawidłowe wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, który miał wspierać osoby pokrzywdzone i projekty pomocowe. Ks. Michał Olszewski, jako prezes fundacji Profeto, według śledczych przyjął miliony złotych na projekty, które mogły nie spełniać wymogów funduszu.

Ksiądz Michał Olszewski na wolności! "Terror praworządności" ustąpił przed siłą wiary i niezłomności! pic.twitter.com/ZDVN2QL1Id— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 25, 2024

Wszystkim fanatykom jednego z księży z zarzutami przypominam o jednej podstawowej kwestii.Zakończenie aresztu tymczasowego i zamiana go na inny, nieco tylko łagodniejszy środek zapobiegawczy nie zmienia NIC w sensie procesowym.Poważne zarzuty nadal wiszą nad głową księdza.— Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) October 25, 2024

