Włoski niszczyciel na Bałtyku! Jego rola - odstraszyć Putina

Z ziemi włoskiej do Polski

Decyzja zapadłą po środowej rozmowie Błaszczaka z ministrem obrony Włoch Guido Crosetto. - Współpracujemy z włoskim partnerem bardzo ściśle. Włoscy żołnierze na Łotwie służą ramię w ramię z polskimi żołnierzami w ramach NATO. Polscy żołnierze w ramach unijnego programu służą na Sycylii - mówił min. Błaszczak. - W ubiegłym roku włoskie F-35 były w Polsce, w tym roku również możemy się tego spodziewać - dodał.

Niszczyciel rakietowy na Bałtyku

Włoska marynarka wojenna wysłała do Polski jeden ze swoich czterech niszczycieli rakietowych. To nowoczesne jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej uzbrojone w wyrzutnie pocisków, armaty 76 mm i działka 20 mm. Na pokładzie przewożą jeden lub dwa śmigłowce.

Włoski okręt ma przede wszystkim ochraniać infrastrukturę krytyczną na polskim wybrzeżu, czyli obiekty budowlane i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. DP

