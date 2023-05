Drony od naszych czytelników i widzów będą gromić Putina! Sprzęt jest już na Ukrainie

Drony dla ukraińskiej armii

Ukraińska armia otrzymała 16 dronów Warmate. To efekt zbiórki organizowanej przez portal Defence24.pl. W tym sukcesie znaczący udział maja nasi czytelnicy, o czym poinformował komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu. - Dokładnie to policzyliśmy. W momencie, w którym w zbiórkę zaangażowali się czytelnicy i widzowie „Super Expressu”, zyskaliśmy 300 tysięcy złotych. Oznacza to, że trzy Warmaty są od Was, dzięki nim zniszczone zostaną trzy rosyjskie czołgi- mówi nam były wojskowy. Warmate to sprzęt wyposażony w wymienne głowice o masie 1,4 kg różnego typu, w tym kumulacyjne, odłamkowo-burzące, termobaryczne i inne. Napędzany jest silnikiem elektrycznym i może pozostawać w powietrzu przez 70 minut, 30 km od stanowiska kontroli. Jak twierdzą eksperci, to te polskiej produkcji maszyny, to połączenie bezzałogowego statku powietrznego z precyzyjną amunicją. Sprzęt przydatny zarówno siłom specjalnym, jak i oddziałom lekkiej piechoty. Ołeksij Reznikow Minister Obrony Narodowej Ukrainy mówi - Warmate w rękach naszej armii skutecznie niszczy wrogów – twierdzi ukraiński polityk

