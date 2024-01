Włodzimierz Czarzasty ostro o Andrzeju Dudzie! „Woli własną pychę”

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że prezydent powinien ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika Zwrócił się jednak do Andrzeja Dudy, w ostrych słowach zwracając mu uwagę.

- Panie prezydencie, nie wiem, czy pan nie zapomniał, że ma pan prawo łaski, w związku z tym, niech pan nie robi teatru, tylko niech pan po prostu podejmie decyzję […]. Rozumiem, że pan Duda woli, że tak powiem, własną pychę w tej sprawie i dba o tę pychę, niż po prostu podejmuje decyzje, które są dosyć proste - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wicemarszałek krytycznie odniósł się także do samych osadzonych. Według niego protest głodowy, na jaki zdecydował się Mariusz Kamiński, to gra. Jak przyznał, on sam pozostaje nie poruszony postem polityka PiS-u.

- Jeżeli by naprawdę byli tacy przejęci, to pan prezydent Andrzej Duda po prostu by ułaskawił pana Kamińskiego. Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby to opowiadać, niż żeby to zrobić. Nie robi to na mnie, a nie jestem zimnym człowiekiem bez uczuć, żadnego wrażenia – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Jak widać, sprawa nie przestaje budzić wielkich emocji po obu stronach politycznego sporu. Ani przedstawiciele PiS-u, ani posłowie koalicji nie zamierzają zmieniać swojego zdania.

