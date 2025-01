Wizyta Ursuli von der Leyen w Polsce odwołana! Szefowa KE z ciężkim zapaleniem płuc

Zandberg wejdzie do gry?

– Przewodnicząca von der Leyen odwołała swoje zobowiązania w pierwszych dwóch tygodniach stycznia – przekazał rzecznik, zaznaczając, że stan zdrowia szefowej KE wymaga pełnej rekonwalescencji.

Wyjazdowe posiedzenia Komisji Europejskiej to tradycja, która towarzyszy obejmowaniu przez państwa członkowskie prezydencji w Radzie UE. Polska, która rozpoczęła swoje przewodnictwo 1 stycznia, planowała zorganizowanie tego wydarzenia w Gdańsku. Spotkanie miało być symbolicznym gestem i okazją do omówienia priorytetów prezydencji.

Zapalenie płuc przewodniczącej oznacza jednak konieczność przełożenia posiedzenia na inny termin. Jak zaznacza rzecznik, nowe daty zostaną ustalone w zależności od dostępności Ursuli von der Leyen i komisarzy.

Uroczystość w Warszawie bez von der Leyen

Polska formalnie objęła prezydencję 1 stycznia, a główna ceremonia inauguracyjna odbędzie się 5 stycznia w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Obecność Ursuli von der Leyen w tym wydarzeniu nie była wcześniej planowana, co oznacza, że jej nieobecność nie wpłynie na przebieg uroczystości.

Planowane w Gdańsku posiedzenie miało być jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Przełożenie go to wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i polityczne, gdyż Polska miała nadzieję wykorzystać tę okazję do podkreślenia swojej roli na arenie europejskiej.

Pozostaje pytanie, jak zmiana harmonogramu wpłynie na działania polskiej prezydencji w Radzie UE i relacje z Komisją Europejską. Oczekuje się, że kolejne informacje w tej sprawie pojawią się w nadchodzących tygodniach.

