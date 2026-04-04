Wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Polacy podzieleni

Stosunek Polaków do wizyty prezydenta Nawrockiego u Viktora Orbána jest silnie spolaryzowany, z niemal równą liczbą osób oceniających ją negatywnie i pozytywnie.

Decydujący wpływ preferencji politycznych: Ocena wizyty jest niemal w całości zdeterminowana przez preferencje polityczne respondentów.

Kontrowersyjny kontekst wizyty: Spotkanie miało miejsce na krótko przed wyborami na Węgrzech i w obliczu krytyki Viktora Orbána przez polskich polityków rządzących, co dodatkowo zaostrzyło kontrowersje wokół tej wizyty.

Prezydent Karol Nawrocki udał się na Węgry, aby spotkać się z Viktorem Orbánem, na kilkanaście dni przed węgierskimi wyborami, które mogą zadecydować o przyszłości rządzącej partii Fidesz. W Polsce, politycy obozu rządzącego często krytykują Orbána, określając go mianem "najbardziej skorumpowanego i prorosyjskiego polityka w Europie". Ta narracja przyczyniła się do wzrostu kontrowersji wokół wizyty polskiego prezydenta.

Sondaż pokazuje wyraźny podział w społeczeństwie. Łącznie 44,7 proc. respondentów ocenia wizytę negatywnie (28,2 proc. zdecydowanie negatywnie, 16,5 proc. raczej negatywnie). Z kolei 36,5 proc. badanych wyraża pozytywne zdanie (21,4 proc. zdecydowanie pozytywnie, 15,1 proc. raczej pozytywnie). Niemal co piąty Polak (18,9 proc.) nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Reakcje elektoratów politycznych

Krytyka wśród zwolenników obozu rządzącego: Wśród wyborców partii tworzących obecny rząd (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) dominują negatywne oceny. Aż 91 proc. ankietowanych z tej grupy źle ocenia spotkanie z Orbánem, a co ciekawe, żadna z tych osób nie oceniła wizyty zdecydowanie pozytywnie.

Pozytywne opinie wśród zwolenników opozycji: Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród zwolenników opozycji. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, aż 83 proc. badanych pozytywnie oceniło wizytę prezydenta. Podobnie poparcie (72 proc.) wyrażają wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Postawa osób niezdecydowanych: Osoby niezdecydowane lub niegłosujące najczęściej wybierały odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" (44 proc.). W tej grupie jednak widoczne jest nieznaczne przeważenie ocen pozytywnych (32 proc.) nad negatywnymi (23 proc.).

Wyniki sondażu jasno wskazują, że stosunek Polaków do wizyty Prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie jest silnie uwarunkowany ich przynależnością polityczną. W obliczu nadchodzących wyborów na Węgrzech i trwającej debaty politycznej w Polsce, spotkanie to stało się kolejnym punktem spornym, pogłębiającym podziały w społeczeństwie.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z palemką:

