Sedno Sprawy 05.02.2025

Witold Zembaczyński z komisji do spraw Pegasusa: "To my zneutralizowaliśmy cyrk Ziobry"

Witold Zembaczyński uważa, że opinia publiczna jest po stronie komisji, która ostatecznie nie przesłuchała w ostatni piątek polityka PiS. - Zbigniew Ziobro wpadł we własne sidła dewastujący wymiar sprawiedliwości i doprowadzając do tego w jakim jest dzisiaj położeniu - przekonuje w "Sednie Sprawy" polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślając, że komisja nie mogła czekać Ziobrę.