Wipler mówi o związkach partnerskich. Możecie się zdziwić!

pmar 11:28

Przemysław Wipler był naszym gościem w "Wieczornym Expressie". W trakcie programu przedstawiciel Konfederacji zaskakująco stwierdził, że nie wyklucza poparcia związków partnerskich. - Jeżeli ktoś będzie chciał zmniejszyć poziom biurokracji, ułatwić osobom żyjącym w swoich związkach nieformalnych… mówimy tutaj… nie ważne nawet, czy to są związki homoseksualne, czy heteroseksualne. Jeżeli ktoś chce ułatwić życie od strony administracyjnej, biurokratycznej, to jest to zgodne z deregulacyjnym podejściem wolnościowym Konfederacji - oznajmił. Co jeszcze mówił Przemysław Wipler?