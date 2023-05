Wiosna w pełni u Kasi Tusk. Dla siebie kawa dla córek marchewka

Kasia Tusk mimo dużej popularności pozostaje bardzo tajemniczą postacią. Rzadko dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym, a szczególnie dba o to, by nie pokazywać twarzy swoich dzieci. Podczas jednego ze spacerów blogerki z córeczkami udało się ją przyłapać. Pokazywała im Sopot wiosną, szczególną uwagę poświęcały kolorowym kwiatom w jednym z parków. Świetnie łączyła zajmowanie się szkrabami z rozmową przez telefon i nie spuszczała oka ze swoich pociech. Przy okazji po raz pierwszy od dawna Kasia Tusk pokazała się w nowej fryzurze – włosach związanych w koński ogon. Zazwyczaj córka Donalda Tuska stawia na naturalnie rozpuszczone włosy bez upięć czy zdobień. Trzeba przyznać, że bardzo jej do twarzy w nowym uczesaniu! Ponadto wydało się, czym blogerka karmi swoje córki. Podczas gdy sama raczyła się kawą, dla dziewczynek miała przygotowane pożywne marchewki. Jak widać od małego uczy je zdrowo się odżywiać! Bez wątpienia to mama na medal.

