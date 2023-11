Wiemy, czym najpierw zajmie się Sejm. „PiS tego nie chciał”

Od czego Sejm nowej kadencji rozpocznie swoje działanie? Rąbka tajemnicy uchylił poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski w „Wieczornym Expressie”. Podkreślił, że nie zamierzają marnować czasu i pierwszy projekt ustawy jest już gotowy.

- Uważam, ze pierwszą ustawą, która powinna pokazać, że patrzymy w stronę obywateli, powinna być ustawa o in vitro. Jest wstępna zgoda liderów co do tego. Ustawa o in vitro powinna być elementem, który połączy scenę polityczną i powie „PiS tego nie chciał. 8 lat blokował szczęście ludzi, którzy chcą mieć dzieci”. Blokowali szczęście, jest projekt obywatelski, jest kilkaset tysięcy podpisów. My to właśnie zrobimy. W pierwszej kolejności pokażemy PiS-owi, że nie chodzi tutaj o żadne odgrywanie się, żadne szczucie, tylko pokaże, że chodzi o szczęście ludzi – powiedział w rozmowie z Kamilem Szewczykiem.

Jak podkreślił Krzysztof Gawkowski, ten pomysł bardzo mu się podoba. Zapytany, czy większość posłów zagłosuje za tym projektem ustawy, polityk odpowiedział bez wahania

- Budujemy ją. Wierzę, ze będzie większość. Tworzymy tą większość, rozmawiamy o tym. Lewica zawsze popierała in vitro, PO popierała in vitro. Z partiami pozostałymi rozmawiamy. Wierzymy, że to będzie pierwszy projekt uchwalony w Sejmie i to będzie projekt szczęścia – stwierdził.

Poseł Lewicy podkreślił, że sam jest ojcem, co uważa za ogromne szczęście i nie chce, by inne osoby były go pozbawione.

- Sam jestem tatą trójki dzieci, w tym dwóch maluchów i mam poczucie, że gdybym nie miał tych dzieci, moje życie byłoby inaczej poukładane. Niech ludzie się cieszą. Niech in vitro będzie bezpłatne – skwitował.

Quiz. Co wiesz o Lewicy? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Lewica to projekt polityczny, który powstał w: 2000 r. 2016 r. 2019 r. Dalej