Mariusz Błaszczak z tytułem Człowieka Wolności Tygodnika "Sieci"

Wicepremier Mariusz Błaszczak został doceniony przez czytelników jednego z tygodników i uhonorowany mianem Człowieka Wolności Tygodnika "Sieci": - Czytelnicy nie mieli wątpliwości, że w tym roku tytuł Człowieka Wolności Tygodnika "Sieci" należy się właśnie wicepremierowi, szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi - czytamy na łamach nowego wydania Tygodnika "Sieci".

Zdaniem Jacka Karnowskiego: - To wyraz uznania dla polityka, którego praca zabezpiecza polską wolność. Kapituła tytułu, w której skład wchodzą redaktorzy naczelni mediów wydawanych przez Fratrię, w pełni podzieliła to zdanie - napisał w imieniu kapituły przyznającej tytuł Karnowski. Jak czytamy we wpisie Karnowskiego, "przed całym rządem premiera Mateusza Morawieckiego, a ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem w szczególności, stanęło w minionym roku jednocześnie kilka ogromnych zadań". - Obrona wraz z innymi służbami granicy państwowej. Dostarczenie pomocy wojskowej Ukrainie, w ocenie wielu ekspertów w pierwszych miesiącach kluczowej dla przetrwania tego kraju. Zorganizowanie logistyki dla wsparcia płynącego z innych państw. Wdrożenie opracowanej jeszcze przed wojną przez premiera Kaczyńskiego Ustawy o obronie Ojczyzny. Wdrożenie nowych, skutecznych mechanizmów rekrutacji żołnierzy - napisano w informacji nt. przyznania ministrowi tytułu Człowieka Wolności.

Kluczowe działania szefa MON w 2022 roku

Wymieniono także m.in. "pogłębienie współpracy w ramach NATO" o raz "bardzo trudne przełamanie wielu blokad i niemożności w zakrojonych na ogromną skalę zakupach zbrojeniowych". Faktycznie, wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w tym roku ma pełne ręce roboty i dokonuje zakupów sprzętu wojskowego dla Polski, działa w sprawie pomocy Ukrainie i rozwija polskie wojskie.

CZYTAJ: Błaszczak zdradził, jak spędza Święta Bożego Narodzenia. Powiedział, co najbardziej lubi robić [ZDJĘCIA]

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ, KTÓRA POKAZUJE, ŻE CZASEM MARIUSZ BŁASZCZAK WYGLĄDA JAK TOM CRUISE

Sonda Jak oceniasz szefa MON, Mariusza Błaszczaka? Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle