Wielkie święto w Pałacu! Para prezydencka na dożynkach i nowe obietnice dla rolników

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-14 15:40

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyły się Dożynki Prezydenckie 2025, wielkie święto polskiej wsi. Prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka podziękowali rolnikom za tegoroczne plony, wręczyli nagrody za najpiękniejsze wieńce dożynkowe i zapowiedzieli konkretne działania na rzecz ochrony polskiej wsi i rynku rolnego.

Polska wieś w centrum uwagi

Dożynki Prezydenckie to wyjątkowa uroczystość, która gromadzi rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów i przedstawicieli branży rolnej. W tym roku para prezydencka wzięła udział w ceremoniale na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Prezydent Karol Nawrocki w przemówieniu podkreślił, że głos polskiej wsi zawsze będzie słyszany w Pałacu Prezydenckim.

– Rozwiązywanie problemów polskiej wsi jest jednym z moich najważniejszych zadań – zaznaczył.

Podziękowania dla rolników i bohaterów wsi

Karol Nawrocki skierował szczególne podziękowania do:

  • rolników, którzy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe,
  • Kół Gospodyń Wiejskich, które przechowują polską kulturę,
  • Ochotniczych Straży Pożarnych, bohaterów codzienności,
  • sołtysów, troszczących się o rozwój wsi,
  • przedstawicieli agrobiznesu, wspierających rolnictwo i innowacje.

– To wielkie święto polskiej wsi i wszystkim Państwu chcę podziękować – mówił prezydent.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Tradycyjnie rozstrzygnięto Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP. W tym roku zwyciężyła grupa wieńcowa z województwa kujawsko-pomorskiego, która odebrała statuetkę z rąk prezydenta.

Projekt ustawy i zapowiedź zmian

Marta Nawrocka w różu zachwyca na dożynkach! Wiemy, kto wygrał konkurs na najpiękniejszy wieniec

Podczas uroczystości Karol Nawrocki ogłosił, że skierował do Sejmu projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. Znalazły się w nim m.in.: przedłużenie moratorium na handel ziemią, ochrona polskiego rynku przed nadmiernym importem żywności z krajów Mercosur i Ukrainy, zapowiedź Rady ds. Rolnictwa przy prezydencie oraz powołanie doradcy Jarosława Bujaka, który ma odpowiadać za kontakt z sołtysami. Hasłem przewodnim tegorocznych dożynek było: „Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole”.

Tradycja od Spały do Warszawy

Dożynki Prezydenckie mają długą historię, po raz pierwszy zorganizowano je w 1927 r. w Spale z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego. Po przerwie powrócono do nich w 2000 r., a od 2020 r. miejscem uroczystości jest dziedziniec Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek
Sonda
Czy prezydent powinien dalej wzmacniać ochronę polskiej wsi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOŻYNKI
PAŁAC PREZYDENCKI