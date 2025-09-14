Wielkie święto w Pałacu! Para prezydencka na dożynkach i nowe obietnice dla rolników

Polska wieś w centrum uwagi
Dożynki Prezydenckie to wyjątkowa uroczystość, która gromadzi rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów i przedstawicieli branży rolnej. W tym roku para prezydencka wzięła udział w ceremoniale na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewnił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Prezydent Karol Nawrocki w przemówieniu podkreślił, że głos polskiej wsi zawsze będzie słyszany w Pałacu Prezydenckim.
– Rozwiązywanie problemów polskiej wsi jest jednym z moich najważniejszych zadań – zaznaczył.
Podziękowania dla rolników i bohaterów wsi
Karol Nawrocki skierował szczególne podziękowania do:
- rolników, którzy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe,
- Kół Gospodyń Wiejskich, które przechowują polską kulturę,
- Ochotniczych Straży Pożarnych, bohaterów codzienności,
- sołtysów, troszczących się o rozwój wsi,
- przedstawicieli agrobiznesu, wspierających rolnictwo i innowacje.
– To wielkie święto polskiej wsi i wszystkim Państwu chcę podziękować – mówił prezydent.
Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Tradycyjnie rozstrzygnięto Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP. W tym roku zwyciężyła grupa wieńcowa z województwa kujawsko-pomorskiego, która odebrała statuetkę z rąk prezydenta.
Projekt ustawy i zapowiedź zmian
Podczas uroczystości Karol Nawrocki ogłosił, że skierował do Sejmu projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. Znalazły się w nim m.in.: przedłużenie moratorium na handel ziemią, ochrona polskiego rynku przed nadmiernym importem żywności z krajów Mercosur i Ukrainy, zapowiedź Rady ds. Rolnictwa przy prezydencie oraz powołanie doradcy Jarosława Bujaka, który ma odpowiadać za kontakt z sołtysami. Hasłem przewodnim tegorocznych dożynek było: „Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole”.
Tradycja od Spały do Warszawy
Dożynki Prezydenckie mają długą historię, po raz pierwszy zorganizowano je w 1927 r. w Spale z inicjatywy prezydenta Ignacego Mościckiego. Po przerwie powrócono do nich w 2000 r., a od 2020 r. miejscem uroczystości jest dziedziniec Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.