Wielkie śledztwo prokuratury przeciwko przemytnikom papierosów. Zarzuty usłyszało już 30 osób

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne 11 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przemytu papierosów z Białorusi do Polski. Łącznie zarzuty usłyszało już 30 osób. Ostatnie czynności zostały przeprowadzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz dokonania przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy o wielkiej wartości oraz paserstwa wyrobów akcyzowych pochodzących z przemytów kwalifikowane jako czyny karnoskarbowe. Skarb Państwa poniósł z tego tytułu stratę w wysokości prawie 440 milionów złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że rolą podejrzanych było m.in. zakładanie firm, na które wysyłane były papierosy, transport nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz na ukrywaniu papierosów wśród legalnych towarów.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę ucieczki prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec jednego z zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 20 000 zł do 50 000 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W trakcie przeszukań u podejrzanych zabezpieczano gotówkę oraz mienie ruchome o łącznej wartości ponad 110 tysięcy złotych.

Przemyt papierosów i łapówki dla celników

W toku śledztwa prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza dokonywała przemytu papierosów z Białorusi do Polski przez Drogowe Przejście Graniczne w Bobrownikach oraz Kolejowe Przejście Graniczne w Terespolu. Grupa działała w okresie od 2020 do 2021 roku. W trakcie postępowania już w lutym 2023 roku zatrzymano 7 celników, którzy przyjmowali od pozostałych członków grupy przestępczej korzyści majątkowe w wysokości od 5 tysięcy euro do 45 tysięcy euro. W zamian za przyjęte korzyści nie przeprowadzali czynności kontrolnych i szczegółowej rewizji celnej oraz przekazywali informacje istotne dla członków grupy w tym dotyczące m.in. organizacji służby na przejściu granicznym.