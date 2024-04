Wielki sukces ojca Andrzeja Dudy. Gigantyczne poparcie

Kurz po wyborach samorządowych 2024 już opadł. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę w m.in. w województwie małopolskim, gdzie mandat zdobył Jan Duda. Ojciec prezydenta Polski wszedł do sejmiku wojewódzkiego z bardzo wysokim poparciem - na poziomie ponad 42 tysięcy głosów, co dało 14,5 procent głosów. To zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich kandydatów, którzy startowali do sejmiku województwa małopolskiego z okręgu wyborczego nr 3. Jan Duda został wybrany po raz trzeci do władz lokalnych - poprzednio udawało mu się to w 2014 oraz w 2018 roku. Ojciec Andrzeja Dudy od 2018 roku był też marszałkiem sejmiku województwa. W 2023 roku startował na senatora, jednak zdobył nieco ponad 40 procent głosów i nie udało mu się zdobyć mandatu.

Z tego samego okręgu co Jan Duda, do sejmiku województwa małopolskiego dostała się Barbara Nowak.

Prof. S. Sowiński: Duda musi pokazać, że potrafi walczyć | DUDEK O POLITYCE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.