Wielki sukces Kabaretu Starszych Panów. Historia z Koprem

Sławomir Koper tym razem opowiada o szczegółach wielkiego sukcesu Kabaretu Starszych Panów. Jak opowiada historyk i autor książki "PRL po godzinach", artyści od samego początku zapowiadali, że będą podczas swoich skeczy i występów nawiązywać do kultury z czasów II Rzeczypospolitej. Stąd też humor oraz ubiór nawiązujący do lat sprzed wybuchu II wojny światowej. - Początkowo tworzyli na potrzeby radia, jednak największą sławę przyniosła im działalność telewizyjna. Ich najważniejszy projekt, Kabaret Starszych Panów miały być elitarnym widowiskiem, który miał rozśmieszyć nawet ponurych. Nie było to zadanie łatwe, ale się powiodła. Pomimo bowiem nieregularnej emisji, występy artystów na stałe zagościły w świadomości Polaków - opowiada Sławomir Koper, autor książki "PRL po godzinach". Twórcy kabaretu nie ukrywali, że powstał on z tęsknoty za elegancją, dlatego też ich nieodzownymi ubiorami były cylindry, żakiety i sztuczkowe spodnie.

