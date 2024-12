- Myślę, że trzeba odnieść się do tego, co dzieje się z transformacją energetyczną, co dzieje się wokół węgla. (...) Przemysł zbrojeniowy czeka na jakieś konkrety, a nie tylko deklaracje. (...) Wydaje mi się, że do tego wszystkiego Rafał Trzaskowski będzie się odnosił. To wszystko można zamknąć w jednym słowie - bezpieczeństwo - powiedział PAP Wojciech Saługa, marszałek woj. śląskiego i szef regionalnych struktur PO.