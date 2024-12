Tusk mocno: To chwila historyczna. Będą rozstrzygały się losy ojczyzny

W sobotę (7 grudnia) w Gliwicach odbywa się konwencja Koalicji Obywatelskiej, podczas której kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski ma przedstawić najważniejsze tematy swojej kampanii wyborczej. Podczas imprezy, która ma zgromadzić kilka tysięcy osób, głos zabrał także premier Donald Tusk.

Wystąpienie premiera Tuska

Premier zaczął swoje wystąpienie od tego, by zachować siły dla głównego bohatera: - To ważny dzień, bardzo ważna chwila. To chwila historyczna, ponieważ znów, jak już kilka razy w ostatnich kilkudziesięciu latach będą rozstrzygały się losy ojczyzny. Chciałbym żeby ze Śląska popłynął sygnał, że spotykamy się jako KO, bo chodzi o ważną sprawę. Nie mogę zacząć od pozdrowienia... Gosia Trzaskowska jest z nami. I mojej Gosi obiecałem, by Gosię z Warszawy pozdrowieć. Gosia sopocka dobrze wie, co czuje Gosia Trzaskowska. Jesteśmy z Tobą! Chcę serdecznie pozdrowić Radka Sikorskiego, który za granicą walczy o polskie interesy. Prosił mnie, by podziękować Trzaskowskiemu za fajną konkurencję. Chcę też powitać Aleksandra Sikorskiego, syna Radka, który dołączyć do sztabu Trzaskowskiego.

- Drogi Rafale, masz nasz pełne poparcie. (...) Dziś nie jesteś tylko nasz, idziesz po poparcie 38 mln Polaków. Jesteś dla całej Polski - mówi dalej Donald Tusk.

Premier wspomina też o kandydacie popieranym przez PiS, Karolu Nawrockim, którego nazwał "Konradem". Wspomniał też, że gdy rozmawia z ludźmi, to ci mówią, że nawet chomika nie daliby pod opiekę Nawrockiemu.

- Ostatnia rzecz, obiecaliśmy ludziom, że zwyciężymy - to się dokonało, że rozliczymy - proces trwa, że naprawimy krzywdy i że pojednamy. Gdy patrzę na codzienne obowiązki, człowiek nieraz traci cierpliwość, ale jest jeden człowiek, który może pojednać Polaków: Rafał Trzaskowski, ty jesteś jedyny. Dzięki temu, że czujesz Polskę i kochasz ludzi, możesz wszystkich pojednać. Rafale, panie prezydencie! Pojednaj Polskę. Cała naprzód - zakończył wystąpienie Donald Tusk.

Konwencja o bezpieczeństwie i energetyce

Przekaz w czasie konwencji ma skupić się na bezpieczeństwie i energetyce. "Myślę, że trzeba odnieść się do tego, co dzieje się z transformacją energetyczną, co dzieje się wokół węgla. (...) Przemysł zbrojeniowy czeka na jakieś konkrety, a nie tylko deklaracje. (...) Wydaje mi się, że do tego wszystkiego Rafał Trzaskowski będzie się odnosił. To wszystko można zamknąć w jednym słowie - bezpieczeństwo" - powiedział PAP Wojciech Saługa, marszałek woj. śląskiego i szef regionalnych struktur PO.